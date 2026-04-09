HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¿Cierres de campaña: puro show político? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

La voleibolita de 24 años y el brasileño Guilherme Schmitz empezaron a discutir durante el cuarto set del extra game por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley.

Aixa Vigil llegó a San Martín tras su paso por Alianza Lima. Foto: composición LR/Latina/La Cátedra Deportes
Aixa Vigil llegó a San Martín tras su paso por Alianza Lima. Foto: composición LR/Latina/La Cátedra Deportes

San Martín tendrá la oportunidad de disputar una nueva final de la Liga Peruana de Vóley después de 2 años. Las dirigidas por Guilherme Schmitz consiguieron un agónico triunfo 3-2 frente a Universitario de Deportes en un partido lleno de tensión.

Más allá de la alegría santa, un episodio muy comentado durante el extra game fue la pelea que sostuvo Aixa Vigil con su propio entrenador.

PUEDES VER: Mafer Reyes, medallista peruana, denuncia maltrato a deportistas por parte del presidente del IPD: "No me van a callar, nos faltan el respeto"

lr.pe

Aixa Vigil y la discusión con su DT en pleno partido

En el tramo final del cuarto set, las cámaras de televisión captaron la discusión que tuvo la puntera con el entrenador brasileño. Al ser consultada sobre lo acontecido, Aixa Vigil señaló el motivo del altercado.

“Él gritaba y yo gritaba porque no quería que haga el cambio, podían ganarnos en mesa por eso. Le grité al técnico, él me gritaba, no sabíamos qué hacer y todos empezamos a gritar”, manifestó a los medios de comunicación.

“Quería sacar un cambio que no era correcto; entonces, por tratar de impedir eso, yo le gritaba y él también. Todo quedó ahí y terminamos de jugar”, agregó.

PUEDES VER: Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó dura crítica a sus jugadores tras perder en Copa Sudamericana: "Hoy no me sentí identificado"

lr.pe

Aixa Vigil sobre enfrentarse a Alianza Lima

Por otra parte, la jugadora de la selección peruana se pronunció sobre lo que será enfrentarse a Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley. La voleibolista de 24 años tuvo un recordado paso por la institución victoriana.

“Tranquila, feliz, Alianza es un equipazo. Va a ser un buen partido. Escuché por ahí que dijeron que no íbamos a llegar a cuartos de final y estamos en la final. Muy tranquila y feliz por lo que se viene”, apuntó.

“Con el coliseo llenísimo, esta vez en contra de la barra. Pero muy tranquila porque sé el trabajo de mi equipo”, concluyó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín la final de la Liga de Vóley?

La primera final entre Alianza Lima vs San Martín se jugará el próximo domingo 19 de abril desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Facundo Morando enaltece a Alianza Lima tras quedar a un paso del tricampeonato: "No es casualidad 6 finales seguidas"

Facundo Morando enaltece a Alianza Lima tras quedar a un paso del tricampeonato: "No es casualidad 6 finales seguidas"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal venció 1-0 Cerro Porteño y debutó con triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal venció 1-0 Cerro Porteño y debutó con triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo y dónde ver EN VIVO el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores?

¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo y dónde ver EN VIVO el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Crimen contra ciudadana paraguaya sería parte de una red de trata de personas y extorsión en Cusco

Deportes

Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo

Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Callao en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025