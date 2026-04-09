San Martín tendrá la oportunidad de disputar una nueva final de la Liga Peruana de Vóley después de 2 años. Las dirigidas por Guilherme Schmitz consiguieron un agónico triunfo 3-2 frente a Universitario de Deportes en un partido lleno de tensión.

Más allá de la alegría santa, un episodio muy comentado durante el extra game fue la pelea que sostuvo Aixa Vigil con su propio entrenador.

Aixa Vigil y la discusión con su DT en pleno partido

En el tramo final del cuarto set, las cámaras de televisión captaron la discusión que tuvo la puntera con el entrenador brasileño. Al ser consultada sobre lo acontecido, Aixa Vigil señaló el motivo del altercado.

“Él gritaba y yo gritaba porque no quería que haga el cambio, podían ganarnos en mesa por eso. Le grité al técnico, él me gritaba, no sabíamos qué hacer y todos empezamos a gritar”, manifestó a los medios de comunicación.

“Quería sacar un cambio que no era correcto; entonces, por tratar de impedir eso, yo le gritaba y él también. Todo quedó ahí y terminamos de jugar”, agregó.

Aixa Vigil sobre enfrentarse a Alianza Lima

Por otra parte, la jugadora de la selección peruana se pronunció sobre lo que será enfrentarse a Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley. La voleibolista de 24 años tuvo un recordado paso por la institución victoriana.

“Tranquila, feliz, Alianza es un equipazo. Va a ser un buen partido. Escuché por ahí que dijeron que no íbamos a llegar a cuartos de final y estamos en la final. Muy tranquila y feliz por lo que se viene”, apuntó.

“Con el coliseo llenísimo, esta vez en contra de la barra. Pero muy tranquila porque sé el trabajo de mi equipo”, concluyó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín la final de la Liga de Vóley?

La primera final entre Alianza Lima vs San Martín se jugará el próximo domingo 19 de abril desde las 5.00 p. m. (hora peruana).