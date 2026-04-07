Levantan clausura de Matute: Municipalidad de La Victoria reabre estadio de Alianza Lima

La Municipalidad de La Victoria decidió levantar la sanción sobre el estadio de Alianza Lima luego del trágico episodio que tuvo lugar el pasado viernes 3 de abril previo al clásico del fútbol peruano. A través de un escrito, la autoridad edil notificó al club blanquiazul que su recinto podrá ser utilizado en sus próximos partidos.

El coloso íntimo fue clausurado de manera temporal luego del banderazo de los hinchas, el cual terminó con la muerte de un aficionado y varios heridos. La comuna señaló que no hubo autorización para este clase de eventos.

Levantan clausura a estadio de Alianza Lima

Luego de verificar la subsanación de las observaciones formuladas, la Municipalidad de La Victoria decidió levantar la sanción que interpusieron sobre el Estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, el elenco comandado por Pablo Guede no tendrá mayores problemas para elegir la localía que utilizarán en el partido contra Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Documento de la Municipalida de La Victoria sobre el levantamiento de la sanción a Matute.

Noticia en desarrollo…