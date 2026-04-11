La selección peruana cerró de la peor manera su participación en el Sudamericano Sub-17. Además de despedirse del certamen sin sumar puntos, el equipo comandado por Renzo Revoredo protagonizó un vergonzoso episodio su último partido contra Venezuela: la Bicolor terminó con ocho jugadores en el campo y el DT expulsado.

En medio de este panorama, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció sobre este nuevo fracaso en categorías inferiores.

Agustín Lozano sobre trabajos en clubes tras fracaso de la Sub-17

Durante su intervención en Radio Ovación, el directivo habló del desempeño de la selección peruana Sub-17; en ese sentido, se consideró que los clubes están fallando en la formación de futbolistas.

“Como federación, hace más de tres años, venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. Estamos preparando un trabajo que será muy diferente, de manera obligatoria; en cuanto a los clubes profesionales, creo que estamos fallando por ahí. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes”, apuntó.

“Hay aspectos que no están bien. La formación de menores a través de los clubes profesionales y tampoco la preparación que cada técnico tiene que asumir de manera personal. Si no nos preparamos, le ponemos más fuerza y esmero, difícil que los resultados lleguen. En eso invoco que los técnicos se capaciten más, que los clubes sean más responsables con más infraestructura”, agregó.

¿Cómo le fue a Perú en el Sudamericano Sub-17?

La selección peruana perdió todos sus partidos en el Sudamericano Sub-17 2026. La Blanquirroja terminó su participación con 11 goles en contra en el último lugar del grupo B.