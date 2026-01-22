HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Sergio Peña se pronuncia por primera vez sobre denuncia por presunto abuso sexual: "Estaré a disposición de la justicia"

El volante de Alianza Lima respondió con un extenso comunicado en el que deslindó de la acusación en su contra presuntamente cometida durante la pretemporada del equipo.

Sergio Peña fue denunciado por abuso sexual en territorio argentino. Foto: composición LR/Alianza Lima/Instagram
Sergio Peña fue denunciado por abuso sexual en territorio argentino. Foto: composición LR/Alianza Lima/Instagram

Sergio Peña rompió su silencio y negó de forma rotunda, mediante un comunicado en redes sociales, su vinculación a la denuncia por abuso sexual que una joven argentina realizó contra él y sus compañeros Carlos Zambrano y Miguel Trauco. El volante aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades para las investigaciones pertinentes a fin de "llegar a la verdad y evitar un daño mayor a los involucradas".

"Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas. Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito", refirió el jugador de Alianza Lima.

Comunicado de Sergio Peña. Foto: Instagram

Comunicado de Sergio Peña. Foto: Instagram

PUEDES VER: Hinchas de Alianza irrumpieron en Matute para encarar a jugadores involucrados en denuncia por presunto abuso sexual

lr.pe

En las primera parte de su pronunciamiento, Peña deslindó de cualquier responsabilidad en los hechos denunciados y manifestó su "condena enérgica" a cualquier tipo de violencia contra la mujer.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", agregó el futbolista", dijo.

¿Por qué fue denunciado Sergio Peña?

Peña es uno de los tres futbolistas de Alianza Lima que fue denunciado por una joven argentina de haberla agredido sexualmente tras ser invitada al hotel de concentración en el que se alojaba el equipo íntimo durante su estadía en Uruguay como parte de su pretemporada.

De acuerdo con la prensa argentina, que dio cuenta de la denuncia, la mujer acudió a la justicia de su país en lugar de Montevideo, donde habrían ocurrido los hechos, por su condición de extranjera en suelo charrúa.

