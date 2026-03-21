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Agustín Lozano descartó conflicto con Renato Tapia tras no ser convocado a la selección peruana: “El técnico tendrá sus razones”

El presidente de la FPF negó haber tenido injerencia en la primera lista de Mano Menezes con Perú. Sobre el 'Cabezón', afirmó que lo admira "por su calidad y entrega".

Agustín Lozano aseguró que "siempre ha tenido una buena relación" con Renato Tapia. Foto: composición de LR/Elvis Cairo/FPF
Agustín Lozano aseguró que "siempre ha tenido una buena relación" con Renato Tapia. Foto: composición de LR/Elvis Cairo/FPF

Renato Tapia es uno de los grandes ausentes en la primera lista de convocados de Mano Menezes para la próxima fecha FIFA. Para muchos hinchas, el no llamado al volante del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos era una situación previsible luego de que a inicios de año criticara públicamente a la actual gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aunque Agustín Lozano descartó cualquier tipo de problema.

El presidente de la FPF afirmó que tiene una buena relación con el 'Cabezón', al igual que con el resto de jugadores de la Bicolor. Acerca de su ausencia, sostuvo que ello se debía netamente a las preferencias del entrenador brasileño.

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¿Qué dijo Agustín Lozano sobre Renato Tapia?

"Siempre he tenido una buena relación con él (Tapia) y con todos los jugadores. Más allá de eso, siento una gran admiración por su calidad como jugador y por toda la entrega que siempre ha tenido por la selección", declaró Lozano durante el evento de presentación de la camiseta alterna de la Blanquirroja.

"Hoy no está, el técnico tendrá sus razones. Nunca participo de las convocatorias que le corresponden al comando técnico, siempre he sido muy respetuoso y eso lo pueden consultar a todos los CT que han pasado por el equipo. Personalmente, yo he tenido siempre el máximo respeto para todos los jugadores de la selección", agregó el mandamás de la FPF.

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¿Qué había dicho Renato Tapia sobre la FPF?

A inicios de año, Tapia señaló en una entrevista que le incomodaba la "manipulación" de su nombre por presuntamente exigir la continuidad de Óscar Ibáñez como DT. "Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la federación (...) No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales", dijo aquella vez para el programa 'Doble Punta'

Además, dejó entrever que la interna de la FPF habría filtrado a la prensa detalles de una conversación que él y un grupo de jugadores sostuvieron con Agustín Lozano acerca de cómo debía darse el proceso de transición en la selección peruana.

"Consideramos que algunos debíamos estar para que la transición ocurra de la mejor manera. Aportar desde la experiencia, no necesariamente desde dentro del campo. Y un sinfín de cosas que dentro de las concentraciones es importante (...). Se lo hicimos saber al presidente. Obviamente, conversamos y, ¡oh casualidad!, sale esta información. De los jugadores es muy difícil que haya salido", indicó.

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