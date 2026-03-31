La selección peruana será el último rival de España antes del Mundial 2026. Foto: composición LR/FPF/RFEF

La selección peruana será el último rival de España antes del Mundial 2026. Foto: composición LR/FPF/RFEF

La selección peruana cerró su gira por Europa con un amargo empate 2-2 ante Honduras. Luego de esta participación, el equipo comandado por Mano Menezes tendrá que preparar sus siguientes partidos internacionales; entre los que destacan el duelo frente a España.

El equipo de Lamine Yamal y compañía busca llegar de la mejor manera al Mundial 2026. Hace algunos días, la escuadra española dio a conocer que se enfrentará a la Bicolor después de muchos años.

¿Cuándo juegan Perú vs España?

El amistoso entre Perú y España se encuentra pactado para el lunes 8 de junio en territorio mexicano. Se espera que las próximas semanas se confirme el horario.

¿Dónde van a jugar Perú y España?

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla será la sede del último amistoso de la selección española antes del Mundial 2026. Su otro rival en dicha ventaja será México.

“El Estadio Cuauhtémoc será testigo de excepción del último test que realizará España una vez que la Selección llegue al continente americano y antes del inicio del Mundial. Solo siete días antes de la puesta de largo del combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección española visitará México para enfrentarse a la selección nacional de Perú”, indicó La Furia Roja en su página web.

¿Qué canal transmitirá el Perú vs España?

La transmisión por TV del Perú - España estará a cargo de las señales de América TV Y ATV. Por otra parte, Movistar Deportes se encargará de la cobertura en cable.

Grupo de España en el Mundial 2026

La selección española tendrá como uno de sus rivales más fuertes en el grupo H a la Uruguay de Marcelo Bielsa.