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Agustín Lozano revela que la FPF planea despedida de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Va a llegar el momento de comenzar"

El final de un ciclo. El presidente de la FPF sorprendió al anunciar que hubo conversaciones para planear el evento de despedida del histórico '9' antes de finalizar el año.

Agustín Lozano habló sobre el evento de despedida de Paolo Guerrero. Foto: Lr/FPF
Agustín Lozano habló sobre el evento de despedida de Paolo Guerrero. Foto: Lr/FPF

Agustín Lozano sorprendió al revelar que la FPF ya estaría pensando en la despedida oficial de Paolo Guerrero. No es un secreto que el histórico goleador se encuentra en el último tramo de su carrera, tras más de 20 años representando con orgullo los colores de la selección peruana. ‘PG9’, pese a sus 42 años, se mantiene como uno de los máximos anotadores de Alianza Lima.

Mano Menezes, en la reciente convocatoria, dejó fuera de lista a Paolo Guerrero. Sin embargo, su salida oficial de la Bicolor todavía es un misterio debido a la falta de jugadores con jerarquía en su posición. Sin duda, dejó la valla alta para Alex Valera y los próximos delanteros.

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¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la despedida de Paolo Guerrero en la selección peruana?

El presidente de la FPF no pudo ocultar su respeto por Paolo Guerrero al ser consultado sobre un posible evento de despedida. "Indudablemente que si, se lo merece Paolo, creo que se merece una despedida a la altura, un gran jugador y un gran líder, es un emblema para la selección. Creo que va a llegar el momento de comenzar. Ya hemos tenido algunas conversaciones pero habrá momentos especiales", declaró Lozano durante el evento de presentación de la camiseta alterna de la Blanquirroja.

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¿Se vienen más partidos amistosos para la selección peruana?

La máxima autoridad del fútbol peruano también aprovechó la oportunidad para hablar sobre los próximos partidos amistosos que se vienen. "Para junio tenemos un partido en México contra España y hay otro que no se ha cerrado. Vamos a ver lo que puede gestionar Jean (Ferrari) que es el director de fútbol y posteriormente se anunciará", aclaró Lozano.

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Fixture de la selección peruana en la temporada 2026

Hasta el momento, la selección peruana tiene confirmados tres amistosos para el 2026.

  • Perú vs Senegal | sábado 28 de marzo | 11.00 a. m. (hora peruana) | Stade de France (Francia)
  • Perú vs Honduras | martes 31 de marzo | 1.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal de Butarque (España)
  • Perú vs España | lunes 8 de junio | Estadio Cuauhtémoc (México).
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