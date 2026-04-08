Fabián Bustos decidió afrontar un nuevo desafío en Millonarios de Colombia luego de su recordado paso por clubes como Universitario de Deportes y Olimpia de Paraguay. A pesar del irregular presente de sus dirigidos en el torneo cafetero, existía mucha expectativa por verlos en el arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y el conjunto embajador cayó 2-0 en su visita a O’Higgins de Chile. Este resultado desencadenó una fuerte crítica del estratega argentino hacia sus jugadores.

Fabián Bustos y su fuerte crítica a Millonarios tras perder en Sudamericana

“Entramos los primeros 20 minutos muy light, perdíamos los duelos, no jugamos bien. Después mejoramos, equilibramos con un gol abajo. Nos faltó estar finos. En el arranque del segundo estuvimos mejor. Once contra once en el segundo tiempo empezamos bien, ya después viene la expulsión. Hay involución, antes fluíamos, hoy tuvimos dudas”, manifestó en el inicio de la conferencia de prensa.

En ese sentido, el extécnico de Universitario se disculpó con los aficionados por el rendimiento que mostró Millonarios en el certamen continental.

“A la gente presentar excusas porque no es el partido que queríamos jugar. Estamos fuertes, vamos a terminar en la liga local e intentar clasificar. Yo hoy no me sentí identificado con el equipo, seguramente el hincha tampoco”, apuntó.

Grupo de Millonarios en Copa Sudamericana

La derrota ante el elenco chileno dejó a Millonarios en el fondo de la tabla de posiciones del grupo C de la Conmebol Sudamericana.

O’Higgins (3 puntos)

Sao Paulo (3 puntos)

Boston River (0 puntos)

Millonarios (0 puntos).

Próximo partido de Millonarios

Millonarios disputará un partido clave este domingo 12 de abril frente a Independiente Santa Fe. El cuadro de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña necesita un triunfo para meterse a zona de clasificación de la fase final.