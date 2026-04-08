HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Condenan a Fernando Rospigliosi y Marisol Pérez Tello en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó dura crítica a sus jugadores tras perder en Copa Sudamericana: "Hoy no me sentí identificado"

El exentrenador de Universitario de Deportes no tuvo el debut esperado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Bustos se disculpó con la gente por el desempeño de sus dirigidos.

Fabián Bustos asumió las riendas de Millonarios a inicios del 2026. Foto: composición LR/AFP
Fabián Bustos asumió las riendas de Millonarios a inicios del 2026. Foto: composición LR/AFP

Fabián Bustos decidió afrontar un nuevo desafío en Millonarios de Colombia luego de su recordado paso por clubes como Universitario de Deportes y Olimpia de Paraguay. A pesar del irregular presente de sus dirigidos en el torneo cafetero, existía mucha expectativa por verlos en el arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y el conjunto embajador cayó 2-0 en su visita a O’Higgins de Chile. Este resultado desencadenó una fuerte crítica del estratega argentino hacia sus jugadores.

PUEDES VER: Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

lr.pe

Fabián Bustos y su fuerte crítica a Millonarios tras perder en Sudamericana

“Entramos los primeros 20 minutos muy light, perdíamos los duelos, no jugamos bien. Después mejoramos, equilibramos con un gol abajo. Nos faltó estar finos. En el arranque del segundo estuvimos mejor. Once contra once en el segundo tiempo empezamos bien, ya después viene la expulsión. Hay involución, antes fluíamos, hoy tuvimos dudas”, manifestó en el inicio de la conferencia de prensa.

En ese sentido, el extécnico de Universitario se disculpó con los aficionados por el rendimiento que mostró Millonarios en el certamen continental.

“A la gente presentar excusas porque no es el partido que queríamos jugar. Estamos fuertes, vamos a terminar en la liga local e intentar clasificar. Yo hoy no me sentí identificado con el equipo, seguramente el hincha tampoco”, apuntó.

Grupo de Millonarios en Copa Sudamericana

La derrota ante el elenco chileno dejó a Millonarios en el fondo de la tabla de posiciones del grupo C de la Conmebol Sudamericana.

  • O’Higgins (3 puntos)
  • Sao Paulo (3 puntos)
  • Boston River (0 puntos)
  • Millonarios (0 puntos).

PUEDES VER: Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

lr.pe

Próximo partido de Millonarios

Millonarios disputará un partido clave este domingo 12 de abril frente a Independiente Santa Fe. El cuadro de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña necesita un triunfo para meterse a zona de clasificación de la fase final.

Notas relacionadas
Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Conmebol sorprende a clubes de la Liga 1 con millonarios premios en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: "Histórico aumento"

Conmebol sorprende a clubes de la Liga 1 con millonarios premios en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: "Histórico aumento"

LEER MÁS
Grupo de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: rivales, partidos y fixture del club imperial en fase de grupos

Grupo de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: rivales, partidos y fixture del club imperial en fase de grupos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partidos de hoy, miércoles 8 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

LEER MÁS
Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Universitario vs San Martín EN VIVO: hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs San Martín EN VIVO: hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores

LEER MÁS
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY el partido de cuartos de final de Champions League?

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY el partido de cuartos de final de Champions League?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó dura crítica a sus jugadores tras perder en Copa Sudamericana: "Hoy no me sentí identificado"

Israel Dreyfus comete infidencia y revela que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe ganaban S/40.000 en ‘La manada’ antes de perder auspiciadores

¿Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Yape? Conoce AQUÍ el paso a paso

Deportes

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY el partido de cuartos de final de Champions League?

Universitario vs San Martín EN VIVO: hora y canal del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El intensivo despliegue de seguridad en elecciones: 45 mil soldados y 56 mil policías en operación

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

Ministerio Público investiga preliminarmente a candidato de Perú Primero por presunto intento de homicidio contra periodista

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025