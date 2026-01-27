Flavia Montes viene consolidándose como una de las jugadoras más importantes de la Liga Peruana de Vóley. La central de la Universidad San Martín, que es internacional con la selección peruana, habló sobre el buen presente que afronta y, además, sorprendió al mencionar el motivo que le impide dar el salto al extranjero.

Por otra parte, la voleibolista de 25 años no fue ajena al enfrentamiento que tendrá ante Alianza Lima en la fase de grupos del próximo Sudamericana de Clubes 2026.

Flavia Montes revela que aún no juega en el extranjero por su famillia

Flavia Montes aseguró que se encuentra enfocada en lograr el título con la San Martin. Respecto a jugar en otro país, la jugadora reconoció que, en estos momentos, no desea estar lejos de su mamá y su abuelita.

"Lo he pensado mil veces. Hay muchas personas que me preguntan. No le respondo a todas, pero en estos momentos yo siento que ahorita no está en mis planes. Mi cabeza solo está enfocada en entrenar, recuperarme de mi lesión y campeonar con mi equipo. También va el tema de mi familia. Viví con mi mamá y mi abuelita que fue una pieza fundamental en el tema de mi crianza. No quisiera estar lejos de ellas por si les falta o les pasa algo", manifestó en diálogo con Latina TV.

En ese sentido, la central del elenco santo no pudo evitar llorar al recordar los duros momentos que afrontó por temas relacionados a la salud de su madre.

"Mi mamá ahora está mejor en el tema de la salud, pero antes tenía diabetes e hipertensión. En dos o tres oportunidades del año pasado, cuando los partidos estaban intensos, mi mamá volaba con la presión. Eso me tenía muy preocupa. Ahora no es así, mi mamá se está cuidando bastante con su salud... Mi abuelita es algo por lo que yo pienso y digo: 'todavía no (...). Yo soy muy agradecida con mi familia. Desde el día 1, que yo quise jugar vóley, ella estaba convencida de que lo iba a hacer de la mejor manera. He tenido pasajes difícil, pero ella siempre estuvo ahí...", mencionó muy emocionada y cortó su intervención.

Flavia Montes sobre enfrentar a Alianza en el Sudamericano de Clubes

San Martin y Alianza Lima integran el mismo grupo en el Sudamericano de Clubes que se desarrollará en febrero. Montes calificó el cruce con las vigente bicampeonas como un "partido distinto"

"Muy bonito, un grupo que es el más peleado. Nosotros conocemos a Alianza, pero, ellas y nosotros con todas sus extranjeras en el campo, va a ser un partido distinto (...). Será el partido más peleado de la primera fase", concluyó.