Flavia Montes se quiebra al reconocer el motivo por el que aún no juega en el extranjero: "No quiero estar lejos de ellas si les pasa algo"

La experimentada jugadora de la San Martin y la selección peruana no pudo evitar llorar al recordar algunos episodios complicados que afrontó en la Liga Peruana de Vóley.

Flavia Montes vistió la camiseta de clubes como Regatas Lima y San Martín. Foto: captura de Latina Deportes
Flavia Montes vistió la camiseta de clubes como Regatas Lima y San Martín. Foto: captura de Latina Deportes

Flavia Montes viene consolidándose como una de las jugadoras más importantes de la Liga Peruana de Vóley. La central de la Universidad San Martín, que es internacional con la selección peruana, habló sobre el buen presente que afronta y, además, sorprendió al mencionar el motivo que le impide dar el salto al extranjero.

Por otra parte, la voleibolista de 25 años no fue ajena al enfrentamiento que tendrá ante Alianza Lima en la fase de grupos del próximo Sudamericana de Clubes 2026.

Flavia Montes revela que aún no juega en el extranjero por su famillia

Flavia Montes aseguró que se encuentra enfocada en lograr el título con la San Martin. Respecto a jugar en otro país, la jugadora reconoció que, en estos momentos, no desea estar lejos de su mamá y su abuelita.

"Lo he pensado mil veces. Hay muchas personas que me preguntan. No le respondo a todas, pero en estos momentos yo siento que ahorita no está en mis planes. Mi cabeza solo está enfocada en entrenar, recuperarme de mi lesión y campeonar con mi equipo. También va el tema de mi familia. Viví con mi mamá y mi abuelita que fue una pieza fundamental en el tema de mi crianza. No quisiera estar lejos de ellas por si les falta o les pasa algo", manifestó en diálogo con Latina TV.

En ese sentido, la central del elenco santo no pudo evitar llorar al recordar los duros momentos que afrontó por temas relacionados a la salud de su madre.

"Mi mamá ahora está mejor en el tema de la salud, pero antes tenía diabetes e hipertensión. En dos o tres oportunidades del año pasado, cuando los partidos estaban intensos, mi mamá volaba con la presión. Eso me tenía muy preocupa. Ahora no es así, mi mamá se está cuidando bastante con su salud... Mi abuelita es algo por lo que yo pienso y digo: 'todavía no (...). Yo soy muy agradecida con mi familia. Desde el día 1, que yo quise jugar vóley, ella estaba convencida de que lo iba a hacer de la mejor manera. He tenido pasajes difícil, pero ella siempre estuvo ahí...", mencionó muy emocionada y cortó su intervención.

Flavia Montes sobre enfrentar a Alianza en el Sudamericano de Clubes

San Martin y Alianza Lima integran el mismo grupo en el Sudamericano de Clubes que se desarrollará en febrero. Montes calificó el cruce con las vigente bicampeonas como un "partido distinto"

"Muy bonito, un grupo que es el más peleado. Nosotros conocemos a Alianza, pero, ellas y nosotros con todas sus extranjeras en el campo, va a ser un partido distinto (...). Será el partido más peleado de la primera fase", concluyó.

Presidente de la Federación Peruana de Vóley evalúa cambios en el próximo campeonato: "Hemos planteado que pueda jugar la selección sub 19"

Presidente de la Federación Peruana de Vóley evalúa cambios en el próximo campeonato: "Hemos planteado que pueda jugar la selección sub 19"

Cenaida Uribe revela que Alianza Lima envió documento a la FIVB por derrota en mesa contra Universitario: "Esperando la respuesta"

Cenaida Uribe revela que Alianza Lima envió documento a la FIVB por derrota en mesa contra Universitario: “Esperando la respuesta”

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

