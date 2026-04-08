Partidos de hoy, miércoles 8 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 8 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los clubes peruanos siguen compitiendo a nivel internacional. Esta vez será el turno de Sporting Cristal y Cusco FC, que enfrentarán a rivales de la talla de Cerro Porteño y Flamengo, respectivamente. Por otra parte, los cuartos de final de la Champions League nos regalan los partidazos entre Barcelona vs Atlético Madrid y PSG vs Liverpool.

Partidos de la Champions League HOY

Barcelona vs Atlético de Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

PSG vs Liverpool

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Partido del extra game de la Liga Peruana de Vóley HOY

Universitario vs San Martín

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina TV

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra vs Palestino

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Deportivo Recoleta vs San Lorenzo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Deportivo Cuenca vs Santos

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Audax Italiano vs Olimpia

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN 3, Disney Plus

Blooming vs River Plate

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Torque vs Gremio

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 2

Academia Puerto Cabello vs Atlético Mineiro

Hora: 9.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Coquimbo Unido vs Nacional

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Mirassol vs Lanús

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus