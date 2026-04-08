Partidos de hoy, miércoles 8 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de los cuartos de final de la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
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- Real Madrid - Bayern Múnich: fecha, hora y canal TV para ver el partidazo de cuartos de final de Champions League
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 8 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los clubes peruanos siguen compitiendo a nivel internacional. Esta vez será el turno de Sporting Cristal y Cusco FC, que enfrentarán a rivales de la talla de Cerro Porteño y Flamengo, respectivamente. Por otra parte, los cuartos de final de la Champions League nos regalan los partidazos entre Barcelona vs Atlético Madrid y PSG vs Liverpool.
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Partidos de la Champions League HOY
- Barcelona vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- PSG vs Liverpool
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Partido del extra game de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Universitario vs San Martín
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Deportivo Riestra vs Palestino
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Deportivo Recoleta vs San Lorenzo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Deportivo Cuenca vs Santos
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Audax Italiano vs Olimpia
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
- Blooming vs River Plate
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Torque vs Gremio
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Academia Puerto Cabello vs Atlético Mineiro
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Coquimbo Unido vs Nacional
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Mirassol vs Lanús
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Medellín vs Estudiantes
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Cusco FC vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 7
- Junior vs Palmeiras
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Sporting Cristal vs Cerro Porteño
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN.