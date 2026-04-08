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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de los cuartos de final de la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de abril. Foto: composición LR/AFP/Liga Peruana de Vóley/Sporting Cristal
Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de abril. Foto: composición LR/AFP/Liga Peruana de Vóley/Sporting Cristal

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 8 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los clubes peruanos siguen compitiendo a nivel internacional. Esta vez será el turno de Sporting Cristal y Cusco FC, que enfrentarán a rivales de la talla de Cerro Porteño y Flamengo, respectivamente. Por otra parte, los cuartos de final de la Champions League nos regalan los partidazos entre Barcelona vs Atlético Madrid y PSG vs Liverpool.

PUEDES VER: Levantan clausura de Matute: Municipalidad de La Victoria reabre estadio de Alianza Lima

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Partidos de la Champions League HOY

Partido del extra game de la Liga Peruana de Vóley HOY

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Deportivo Riestra vs Palestino
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Deportivo Recoleta vs San Lorenzo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Deportivo Cuenca vs Santos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Audax Italiano vs Olimpia
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney Plus
  • Blooming vs River Plate
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Torque vs Gremio
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Academia Puerto Cabello vs Atlético Mineiro
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Coquimbo Unido vs Nacional
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Mirassol vs Lanús
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Medellín vs Estudiantes
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Cusco FC vs Flamengo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 7
  • Junior vs Palmeiras
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN
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