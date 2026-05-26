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"En Perú es percibido como un deporte de ricos": Ignacio Buse revela ambicioso proyecto para revolucionar el tenis

Luego de su participación en Roland Garros, Ignacio Buse señaló que se inspira en el extenista Guga Kuerten para lograr un cambio en la sociedad peruana.

Ignacio Buse ganó su primer ATP 500 en su carrera profesional. Foto: composición LR/Tennis TV
Ignacio Buse ganó su primer ATP 500 en su carrera profesional. Foto: composición LR/Tennis TV
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Ignacio Buse continúa colocando el nombre del Perú en los mejores escenarios del tenis mundial. A pesar de su temprana eliminación en Roland Garros, la primera raqueta nacional se mostró muy contento con sus recientes logros y, además, habló de los proyectos que tiene en mente.

El deportista de 22 años, que acaba de meterse entre los mejores 40 del ranking ATP, indicó que uno de sus deseos es masificar el tenis en el país y cambiar la visión que se tiene de esta disciplina.

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El proyecto de Ignacio Buse para masificar el tenis en el Perú

“Es un proyecto que me gustaría poner en marcha en Perú de poder masificar el deporte, llevar el tenis a regiones pobres, no necesariamente en Lima, en colaboración con las autoridades y empresas privadas, que van a poner su granito de arena”, manifestó para la agencia EFE.

En ese sentido, Buse puso como ejemplo lo que hizo el brasileño Guga Kuerten (ex número uno del mundo), quien creó un instituto con la finalidad de promover la inclusión social a través de la práctica del tenis en menores de escasos recursos.

“En Perú, el tenis es percibido como un deporte de ricos y quiero que se extienda, como sucedió con 'Guga' en Brasil”, agregó.

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¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Luego de perder 3-1 contra el ruso Andrey Rublev, Nacho lamentó el poco tiempo de descanso que tuvo tras ganar el ATP de Hamburgo.

“Creo que todavía no he asimilado lo que hice la semana pasada (…). Si hubiese tenido algún día más de descanso hubiese estado mejor. Me habría gustado poder encontrarme mejor, tener mejores sensaciones. No las tuve, solo en el cuarto set. Era un torneo que me hacía mucha ilusión”, indicó.

El camino de Buse en Roland Garros aún no termina: este miércoles 27 de mayo se presentará en el cuadro de dobles junto al estadounidense Marc Kiger. La dupla enfrentará al taiwanés Ray Ho y al alemán Hendrik Jebens a partir de las 2.00 a. m. (hora peruana).

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