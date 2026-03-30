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Deportes

Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales, entre los que destacan partidos del FIFA Series.

Programación de los partidos de hoy, lunes 30 de marzo. Foto: composición LR
Programación de los partidos de hoy, lunes 30 de marzo. Foto: composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 30 de marzo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos en Sudamérica (Primera División de Colombia) y los amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, Win Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, Win+) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Continúa una nueva jornada con los amistosos internacionales correspondientes al FIFA Series 2026. La selección venezolana buscará cerrar su gira internacional con un triunfo ante Uzbekistán.

PUEDES VER: Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de ida del torneo

lr.pe

Amistosos internacionales HOY

  • Venezuela vs Uzbekistán
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Televen
  • Alemania vs Ghana
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Primera División de Colombia: partidos de HOY

  • Millonarios vs Fortaleza
  • Hora: 8.20 p. m.
  • Canal: Win Sports, RCN
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