Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 30 de marzo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos en Sudamérica (Primera División de Colombia) y los amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, Win Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, Win+) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Continúa una nueva jornada con los amistosos internacionales correspondientes al FIFA Series 2026. La selección venezolana buscará cerrar su gira internacional con un triunfo ante Uzbekistán.

Amistosos internacionales HOY

Venezuela vs Uzbekistán

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Televen

Alemania vs Ghana

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Primera División de Colombia: partidos de HOY