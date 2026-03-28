Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 28 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos en Sudamérica (Liga Peruana de Vóley, Liga 2) y los amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Se viene disputando la fecha FIFA donde todas las selecciones se enfrentan en encuentros de carácter amistoso. Esta jornada estará marcada por el debut de Mano Meneze con Perú: el estratega tendrá una dura prueba frente a Senegal.

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

San Martín vs Pirata

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+

Ayacucho FC vs Alianza Universidad

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+

ADA Jaén vs Cantolao

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+

Liga Peruana de Vóley: partidos de HOY

Deportivo Soan vs Atlético Atenea

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina TV

Alianza Lima vs Géminis

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Latina TV.

Partidos amistosos internacionales HOY