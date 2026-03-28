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Deportes

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos amistosos internacionales, entre los que destaca el debut de Mano Menezes con la selección peruana.

Programación de los partidos de hoy, sábado 28 de marzo. Foto: composición LR
Programación de los partidos de hoy, sábado 28 de marzo. Foto: composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 28 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos en Sudamérica (Liga Peruana de Vóley, Liga 2) y los amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Se viene disputando la fecha FIFA donde todas las selecciones se enfrentan en encuentros de carácter amistoso. Esta jornada estará marcada por el debut de Mano Meneze con Perú: el estratega tendrá una dura prueba frente a Senegal.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

lr.pe

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • San Martín vs Pirata
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Juntos TV, Bicolor+
  • Ayacucho FC vs Alianza Universidad
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Juntos TV, Bicolor+
  • ADA Jaén vs Cantolao
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Juntos TV, Bicolor+

Liga Peruana de Vóley: partidos de HOY

  • Deportivo Soan vs Atlético Atenea
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina TV
  • Alianza Lima vs Géminis
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina TV.

Partidos amistosos internacionales HOY

  • Escocia vs Japón
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Estados Unidos vs Bélgica
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Senegal vs Perú
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: América TV, ATV, Movistar.
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