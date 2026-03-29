Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos amistosos internacionales, entre los partidos más destacados estará el Francia vs Colombia.
- Colombia vs Francia EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el amistoso internacional de fecha FIFA
- Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 29 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
La Fecha FIFA se lleva todas las miradas, aunque también hay acción a nivel de clubes en la liga argentina, uruguaya y en la segunda división de España. Por este motivo, La República Deportes te juega la programación.
Partidos amistosos internacionales HOY
- Defensor Sporting vs Albion: 3:00 pm por - Disney+, Antel TV
- Cultural Leonesa vs FC Andorra: 10:15 am por Disney Plus
- Colombia vs Francia: 3:00 pm por Caracol TV, RCN, América
Partidos por Copa Argentina HOY
- Huracán vs Olimpo: 5.00 p. m. por TyC Sports
- Peñarol vs Racing Club: 6:30 p.m. por Disney+, Antel TV
Segunda División de España
- Eibar vs UD Las Palmas: 8.00 a. m. por Disney+
- Real Zaragoza vs Racing de Santander: 12:30 p.m. por DSports, DGO
- Almería vs Real Sociedad B: 3.00 p. m. por DSports, DGO
Partidos por Liga de Uruguay
- Progreso vs Liverpool: 9.00 a. m. por Disney+
- Juventud vs Boston River: 12.00 a. m. por Disney+, Antel TV
- Peñarol vs Racing Club: 6.30 p. m. por Disney+, Antel TV
Partidos por Liga de Colombia
- Inter Bogotá vs Junior: 5.10 p. m. por RCN
- Deportivo Pasto por Atlético Nacional: 7.20 p. m. por RCN
- Llaneros vs Once Candas: 9.30 p. m. por RCN