Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura

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La primera etapa de la Liga 1 2026 llega a su fin. Luego de la victoria de Alianza Lima sobre Chankas en la jornada pasada, el Torneo Apertura ya tiene a un ganador. De todas formas, falta que se juegue la fecha 17 de esta competencia. El inicio se dará en el Estadio Campeones del 26, con el encuentro entre Atlético Grau y CD Moquegua. Universitario y Los Chankas jugarán de local sus respectivos partidos, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal serán visitantes en esta jornada.

Alianza Lima visitará a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con la misión de sumar una nueva victoria en el campeonato. Por su parte, Universitario recibirá a Sport Huancayo con la obligación de salir de la mala racha de resultados. Los Chankas enfrentará a UTC en su último partido de local en el Torneo Apertura. Por último, Cienciano y Sporting Cristal cerrarán la fecha en el Cusco.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 17 del Torneo Apertura

Viernes 29 de mayo

Grau vs Moquegua

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 30 de mayo

ADT vs Cusco

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs Comerciantes Unidos

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Universitario vs Sport Huancayo

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Monumental

Domingo 31 de mayo

Melgar vs Alianza Atlético

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

FC Cajamarca vs Alianza Lima

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Los Chankas vs UTC

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Cienciano vs Sporting Cristal

Hora: 5.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 17 de la Liga 1 2026. Alianza Lima se llevó el Torneo Apertura tras ganar a Los Chankas en la jornada pasada.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 16 12 +22 39 2. Los Chankas 16 10 +6 33 3. Cienciano 16 9 +11 30 4. Universitario 16 7 +8 26 5. Melgar 16 7 +7 25 6. Cusco FC 16 7 -4 24 7. Deportivo Garcilaso 16 6 0 23 8. Alianza Atlético 16 5 +4 21 9. Comerciantes Unidos 16 5 -1 21 10. ADT 16 5 +2 20 11. Sporting Cristal 16 5 -1 19 12. CD Moquegua 16 5 -6 18 13. UTC 16 4 -5 17 14. Sport Boys 16 4 -5 17 15. FC Cajamarca 16 4 -5 16 16. Sport Huancayo 16 4 -9 16 17. Juan Pablo II 16 4 -15 16 18. Atlético Grau 16 3 -7 13

¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.