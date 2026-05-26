Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura
Este fin de semana culmina el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima se proclamó ganador de la competición tras vencer a Los Chankas en la jornada anterior.
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La primera etapa de la Liga 1 2026 llega a su fin. Luego de la victoria de Alianza Lima sobre Chankas en la jornada pasada, el Torneo Apertura ya tiene a un ganador. De todas formas, falta que se juegue la fecha 17 de esta competencia. El inicio se dará en el Estadio Campeones del 26, con el encuentro entre Atlético Grau y CD Moquegua. Universitario y Los Chankas jugarán de local sus respectivos partidos, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal serán visitantes en esta jornada.
Alianza Lima visitará a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con la misión de sumar una nueva victoria en el campeonato. Por su parte, Universitario recibirá a Sport Huancayo con la obligación de salir de la mala racha de resultados. Los Chankas enfrentará a UTC en su último partido de local en el Torneo Apertura. Por último, Cienciano y Sporting Cristal cerrarán la fecha en el Cusco.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 17 del Torneo Apertura
Viernes 29 de mayo
- Grau vs Moquegua
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
Sábado 30 de mayo
- ADT vs Cusco
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs Comerciantes Unidos
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Universitario vs Sport Huancayo
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Monumental
Domingo 31 de mayo
- Melgar vs Alianza Atlético
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Los Chankas vs UTC
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Cienciano vs Sporting Cristal
- Hora: 5.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 17 de la Liga 1 2026. Alianza Lima se llevó el Torneo Apertura tras ganar a Los Chankas en la jornada pasada.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|16
|12
|+22
|39
|2.
|Los Chankas
|16
|10
|+6
|33
|3.
|Cienciano
|16
|9
|+11
|30
|4.
|Universitario
|16
|7
|+8
|26
|5.
|Melgar
|16
|7
|+7
|25
|6.
|Cusco FC
|16
|7
|-4
|24
|7.
|Deportivo Garcilaso
|16
|6
|0
|23
|8.
|Alianza Atlético
|16
|5
|+4
|21
|9.
|Comerciantes Unidos
|16
|5
|-1
|21
|10.
|ADT
|16
|5
|+2
|20
|11.
|Sporting Cristal
|16
|5
|-1
|19
|12.
|CD Moquegua
|16
|5
|-6
|18
|13.
|UTC
|16
|4
|-5
|17
|14.
|Sport Boys
|16
|4
|-5
|17
|15.
|FC Cajamarca
|16
|4
|-5
|16
|16.
|Sport Huancayo
|16
|4
|-9
|16
|17.
|Juan Pablo II
|16
|4
|-15
|16
|18.
|Atlético Grau
|16
|3
|-7
|13
¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?
Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.