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Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura

Este fin de semana culmina el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima se proclamó ganador de la competición tras vencer a Los Chankas en la jornada anterior.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 en la jornada anterior. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 en la jornada anterior. Foto: Liga 1/composición LR
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La primera etapa de la Liga 1 2026 llega a su fin. Luego de la victoria de Alianza Lima sobre Chankas en la jornada pasada, el Torneo Apertura ya tiene a un ganador. De todas formas, falta que se juegue la fecha 17 de esta competencia. El inicio se dará en el Estadio Campeones del 26, con el encuentro entre Atlético Grau y CD Moquegua. Universitario y Los Chankas jugarán de local sus respectivos partidos, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal serán visitantes en esta jornada.

Alianza Lima visitará a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón con la misión de sumar una nueva victoria en el campeonato. Por su parte, Universitario recibirá a Sport Huancayo con la obligación de salir de la mala racha de resultados. Los Chankas enfrentará a UTC en su último partido de local en el Torneo Apertura. Por último, Cienciano y Sporting Cristal cerrarán la fecha en el Cusco.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 17 del Torneo Apertura

Viernes 29 de mayo

  • Grau vs Moquegua
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36

Sábado 30 de mayo

  • ADT vs Cusco
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Universitario vs Sport Huancayo
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Monumental

Domingo 31 de mayo

  • Melgar vs Alianza Atlético
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA
  • FC Cajamarca vs Alianza Lima
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Los Chankas vs UTC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Cienciano vs Sporting Cristal
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 17 de la Liga 1 2026. Alianza Lima se llevó el Torneo Apertura tras ganar a Los Chankas en la jornada pasada.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1612+2239
2.Los Chankas1610+633
3.Cienciano169+1130
4.Universitario167+826
5.Melgar167+725
6.Cusco FC167-424
7.Deportivo Garcilaso166023
8.Alianza Atlético165+421
9.Comerciantes Unidos165-121
10.ADT165+220
11.Sporting Cristal165-119
12.CD Moquegua165-618
13.UTC164-517
14.Sport Boys164-517
15.FC Cajamarca164-516
16.Sport Huancayo164-916
17.Juan Pablo II164-1516
18.Atlético Grau163-713

¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.

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