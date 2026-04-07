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Cusco FC vs Flamengo: cuándo juegan, horario y dónde ver el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores

El conjunto imperial se prepara para recibir el vigente campeón en el inicio del grupo A de la Copa Libertadores. Revisa todo sobre el partido Cusco FC - Flamengo

Cusco FC enfrentará por primera vez a Flamengo. Foto: composición LR/Cusco FC/AFP
Cusco FC enfrentará por primera vez a Flamengo. Foto: composición LR/Cusco FC/AFP

Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores se enfrentan este miércoles 8 de abril. El conjunto imperial debutará ante el vigente campeón en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 7; asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Luego de la repentina salida de Miguel Ángel Rondelli, el elenco cusqueño nombró al argentino Alejandro Orfila como su nuevo entrenador. El estratega llega motivado a este duelo luego de imponerse ante Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1.

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¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo?

En suelo peruano, el partido Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores empezará desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 9).

¿Dónde ver Cusco FC vs Flamengo?

La transmisión por TV del Cusco FC vs Flamengo se podrá ver a través de ESPN 7 para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Fox Sports 2
  • Bolivia: ESPN 7
  • Brasil: Paramount +, Cazé TV
  • Chile: ESPN 7
  • Colombia: ESPN 7
  • Costa Rica: ESPN 5
  • Ecuador: ESPN
  • México: ESPN 2
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz
  • Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Cusco FC vs Flamengo por internet gratis?

Si deseas ver Cusco FC vs Flamengo online gratis, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

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¿Dónde juegan Cusco FC vs Flamengo?

El duelo entre el Mengao y los imperiales se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco), recinto que cuenta con capacidad para albergar a más de 45.000 espectadores.

Entradas Cusco FC vs Flamengo

Los precios de las entradas para el partido entre Cusco FC y Flamengo oscilan entre los 15 y 60 soles.

Precios de las entradas para el Cusco FC vs Flamengo. Foto: Cusco FC

Precios de las entradas para el Cusco FC vs Flamengo. Foto: Cusco FC

Grupo de Cusco FC en Copa Libertadores

El club peruano tendrá que verse las caras ante rivales de Argentina, Brasil y Colombia.

  • Cusco FC (Perú)
  • Flamengo (Brasil)
  • Estudiantes de La Plata (Argentina)
  • Independiente Medellín (Colombia).
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