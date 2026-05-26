Asesinan a hombre dentro de su vehículo en Villa El Salvador

La víctima fue interceptada por sujetos armados cuando se desplazaba por una transitada avenida. Aunque fue trasladado a un nosocomio cercano, llegó sin vida.

Víctima registraba denuncias por robo y hurto agravado
Un hombre fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Velasco Alvarado, cuando la víctima se desplazaba a bordo de un automóvil blanco de marca Kia de placa F7R-522.

Según información policial, la víctima fue identificada como Oscar Diego Cabrera Quiroz (30). Testigos señalaron que el vehículo fue interceptado por dos sujetos provistos con armas de fuego, quienes dispararon contra el conductor para luego huir a bordo de una moto lineal de color negro.

Llegó sin vida a centro hospitalario

Tras el ataque, efectivos de la comisaría de Villa El Salvador auxiliaron al herido y lo trasladaron al hospital de emergencias de la jurisdicción. Sin embargo, el médico de turno certificó que llegó cadáver.

Asimismo, la Policía informó que, tras consultar el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), el fallecido registraba denuncias por robo agravado y hurto agravado.

Personal policial continúa realizando las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables del crimen.

