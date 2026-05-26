Asesinan a hombre dentro de su vehículo en Villa El Salvador
La víctima fue interceptada por sujetos armados cuando se desplazaba por una transitada avenida. Aunque fue trasladado a un nosocomio cercano, llegó sin vida.
- Esta gigantesca universidad tiene más de 200 hectáreas, un planetario y acuario, pero hoy está abandonada en un cerro de Lima: solo funcionó 9 años
- Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial
Un hombre fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Velasco Alvarado, cuando la víctima se desplazaba a bordo de un automóvil blanco de marca Kia de placa F7R-522.
Según información policial, la víctima fue identificada como Oscar Diego Cabrera Quiroz (30). Testigos señalaron que el vehículo fue interceptado por dos sujetos provistos con armas de fuego, quienes dispararon contra el conductor para luego huir a bordo de una moto lineal de color negro.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI SUMA ALIADOS Y ANTAURO HUMALA SIGUE CON ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA
PUEDES VER: Tres mototaxistas asesinados en menos de 24 horas en SJL y Ventanilla: ola criminal desata protestas
Llegó sin vida a centro hospitalario
Tras el ataque, efectivos de la comisaría de Villa El Salvador auxiliaron al herido y lo trasladaron al hospital de emergencias de la jurisdicción. Sin embargo, el médico de turno certificó que llegó cadáver.
Asimismo, la Policía informó que, tras consultar el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), el fallecido registraba denuncias por robo agravado y hurto agravado.
Personal policial continúa realizando las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables del crimen.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.