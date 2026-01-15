Calendario WWE 2026: fechas, horarios y dónde ver Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y otros eventos PPV

La temporada 2026 de la WWE buscará recuperar el favor de sus fanáticos luego de un polémico cierre en el 2025. Para este año, ya se han definido las fechas en las que se llevarán a cabo Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y Money in the Bank, así como algunas otros eventos de menor impacto.

La acción iniciará oficialmente el próximo sábado 24 de enero con el Saturday Night's Main Event. Tras ello, será el turno de los eventos premium o PPV, que tradicionalmente son los que más expectativa generan entre el público.

¿Cuándo es Royal Rumble 2026?

La edición número 33 de Royal Rumble se llevará a cabo por primera vez fuera de Norteamérica. El sábado 31 de enero, el Kingdom Arena de Arabia Saudita albergará el evento a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo es WrestleMania 2026?

WrestleMania 42, el segundo de los espectáculos conocidos como los '4 grandes', se desarrollará a lo largo de dos noches: sábado 18 y domingo 19 de abril. La cita será en el Allegiant Stadium de Las Vegas, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo es SummerSlam 2026?

El evento PPV del verano estadounidense también se realizará en dos días seguidos. SummerSlam 42 empezará el sábado 1 de agosto y terminará el domingo 2. Ambas jornadas tendrán como sede el US Bank Stadium de Minéapolis, con horario de inicio fijado para las 6.00 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo es Money in the Bank 2026?

Por último, el cuarto grande de la cartelera WWE este 2026 será la decimoséptima edición de Money in the Bank. El Smoothie King Center de New Orleans será escenario de este evento el sábado 6 de septiembre, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué otros eventos de WWE se harán este 2026?

Fuera de los ya mencionados, estos son algunos otros eventos de lucha libre previstos para este año. Survivor Series War Games está pendiente de confirmación.

Elimination Chamber: sábado 28 de febrero, United Center (Chicago)

Backlash: sábado 9 de mayo, Coliseo José Miguel Agrelot (Puerto Rico)

¿Dónde ver la WWE 2026?

Los derechos de transmisión de la WWE a nivel internacional, incluida Latinoamérica, están a cargo de la plataforma de streaming Netflix. En Estados Unidos, se podrá ver a través de la aplicación de ESPN.