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Conmebol sorprende a clubes de la Liga 1 con millonarios premios en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: "Histórico aumento"

La confederación sudamericana anunció el incremento de premios económicos en ambos torneos para motivar a los equipos participantes como Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal.


Conmebol asombra con jugosos premios en ambas competiciones. Foto: Lr/Infomercado
Conmebol asombra con jugosos premios en ambas competiciones. Foto: Lr/Infomercado

La Copa Libertadores y Copa Sudamericana incrementaron los premios económicos para incentivar a los competidores. De este modo, diversos clubes intentarán clasificar a las siguientes etapas para seguir reforzando la plantilla y aumentar el capital. Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC representarán a Perú en el máximo torneo continental. La historia y las monedas están en juego.

En la Copa Sudamericana el panorama no es tan alentador en el plano futbolístico. Cienciano y Alianza Atlético tendrán que medirse contra grandes del continente. Sin embargo, avanzar de fase corresponde a un elevado monto a las arcas del club.

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¿Cuáles son los millonarios premios de la Conmebol que motivan a los equipos peruanos en Copa Libertadores?

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó en redes sociales el incremento de premios económicos para el campeón y los participantes. “Histórico aumento. ¡El premio al campeón de la CONMEBOL Libertadores será de USD 25 millones y el premio al campeón de la CONMEBOL Sudamericana será de $10 millones!”, anunció en su cuenta oficial de ‘X’.

Asimismo, los tres equipos peruanos en la fase de grupos ya aseguraron $1.000.000 y por mérito deportivo podrían lograr adicionalmente unos 340.000 dólares. Evidentemente, si clasifican a octavos de final aumenta la bolsa a $250.000 y sigue en subida en las siguientes fases hasta llegar a la final.

Premios económicos en Copa Libertadores: Foto: CONMEBOL

Premios económicos en Copa Libertadores: Foto: CONMEBOL

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¿Cuáles son los millonarios premios de la Conmebol que motivan a los equipos peruanos en Copa Sudamericana?

Los clubes representantes de la Liga 1 en fase de grupos, pese a los resultados, aseguraron 300.000 dólares y si clasifican a los Playoffs obtienen $500.000. Obviamente, la bolsa va incrementando desde los octavos de final con un mínimo de 600.000. El campeón de la Copa Sudamericana se lleva la gloria y 10.000.000 dólares.

Premios económicos de la Copa Sudamericana. Foto: Conmebol

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¿Cómo quedaron los grupos de los equipos peruanos en la Conmebol Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 presentó desafíos significativos para Sporting Cristal y Cusco FC, mientras que Universitario se benefició con un grupo más equilibrado. Los tricampeones de la Liga 1 enfrentarán a Nacional, Coquimbo Unido y Tolima, mientras que los celestes tendrán que lidiar con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior. Además, Cusco FC se medirá ante Flamengo, Estudiantes de La Plata y Medellín.

Por otro lado, en la Copa Sudamericana, Cienciano se enfrentará a Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud, mientras que Alianza Atlético competirá contra América de Cali, Tigre y Macará.

Fase de grupos de la Copa Libertadores.

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