Sporting Cristal ya definió el escenario para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego de que la Municipalidad de Lima clausurara el Estadio Nacional, muchos hinchas se preguntaron cuál sería el recinto que utilizarían los rimenses para recibir a Cerro Porteño de Paraguay en los primeros días de abril.

En medio de este panorama, se reveló un oficio que de la Conmebol, en el que informa sobre el cambio de sede para el enfrentamiento entre peruanos y paraguayos.

¿Dónde va a jugar Cristal su primer partido de Copa Libertadores?

El Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, será el recinto que albergará el duelo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la primera jornada del grupo F de la Conmebol Libertadores.

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en Copa Libertadores?

El debut de Sporting Cristal se encuentra programado para el miércoles 8 de abril. El compromiso empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN.

Fixture de Sporting Cristal en Copa Libertadores

Por segundo año consecutivo, el equipo cervecero coincidió en fase de grupos con Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay.