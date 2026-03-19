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Deportes

Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: posibles rivales de la U, fixture y partidos

El vigente tricampeón del fútbol peruano integra el bombo 2 del sorteo de Copa Libertadores junto a otros gigantes del continental. ¿Coincidirá con Sporting Cristal en el mismo grupo?

Universitario jugará por tercer año consecutivo la fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Universitario jugará por tercer año consecutivo la fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Universitario de Deportes cuenta las horas para conocer su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El vigente tricampeón del fútbol peruano, que en la temporada pasada alcanzó los octavos de final, buscará mejorar su campaña internacional.

El equipo comandado por Javier Rabanal se encuentra en el bombo 2 del sorteo con clubes de la categoría de Libertad de Paraguay, Lanús de Argentina y Corinthians de Brasil.

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Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026

No se descarta que la U pueda compartir grupo con Sporting Cristal, pues los rimenses lograron su clasificación tras superar la fase previa de la competición.

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¿A qué hora empieza el sorteo de la Copa Libertadores?

En territorio peruano, el sorteo de la Copa Libertadores se podrá seguir desde las 6.00 p. m. a través del YouTube de Conmebol.

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (viernes 20).

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Bombos de la Copa Libertadores 2026

Así quedaron ordenados los equipos que jugarán la fase de grupos de acuerdo a su ubicación en el ranking Conmebol. En el bombo 4 figuran además los cuatro clasificados desde las fase previas, independientemente de su ranking.

Bombo 1Bombo 2Bombo 3Bombo 4
FlamengoLanúsJuniorUniv. Central
PalmeirasLibertadU. Católica (Chile)Platense
Boca Jrs.EstudiantesRosario CentralRivadavia
PeñarolCerroSanta FeMirassol
NacionalCorinthiansAlways ReadyBarcelona SC
LDUBolívarCoquimbo UnidoSporting Cristal
FluminenseCruzeiroLa GuairaTolima
IDVUniversitarioCusco FCMedellín
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