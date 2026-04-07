El horóscopo de hoy, martes 7 de abril del 2026, difundido por la astróloga cubana Mhoni Vidente, presenta las predicciones para los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Las proyecciones están dirigidas a personas interesadas en conocer qué les depara el día en distintos aspectos de su vida.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy 7 de abril del 2026

Aries

Hoy sentirás un impulso poderoso por avanzar en tus proyectos. Es un buen día para tomar decisiones importantes, pero evita actuar con impulsividad. En el amor, la comunicación será clave. También podrías recibir noticias que te motiven a explorar un nuevo camino. Escucha consejos, pero decide por ti mismo.

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Tauro

La estabilidad que buscas está más cerca de lo que crees. En el trabajo, podrías recibir una oportunidad interesante. En lo personal, date un tiempo para descansar y recargar energías. Un tema financiero podría resolverse favorablemente. Confía en tu constancia, estás construyendo algo sólido.

Géminis

Tu mente estará muy activa hoy. Es ideal para aprender algo nuevo o iniciar conversaciones importantes. En el amor, podrías sorprenderte con una conexión inesperada. Evita dispersarte entre muchas tareas al mismo tiempo. Priorizar te ayudará a aprovechar mejor el día.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel, pero eso te permitirá conectar mejor con los demás. Confía en tu intuición, especialmente en temas familiares. Un recuerdo del pasado podría darte una enseñanza valiosa. Es buen momento para perdonar y avanzar.

Leo

Brillarás naturalmente este día. Es un momento excelente para destacar en el trabajo o liderar proyectos. En el amor, alguien podría admirar tu seguridad. Aprovecha para expresar tus ideas con confianza. Tu entusiasmo será contagioso y atraerá buenas oportunidades.

Virgo

La organización será tu mejor aliada. Hoy podrás avanzar mucho si te enfocas. Evita el perfeccionismo excesivo y date permiso de fluir. Un cambio inesperado podría beneficiarte más de lo que crees. Mantén la mente abierta ante nuevas formas de hacer las cosas.

Libra

El equilibrio que tanto buscas se hará presente si tomas decisiones desde el corazón. Buen día para resolver conflictos o fortalecer relaciones. No temas poner límites si es necesario. Cuidar tu paz interior será clave para tu bienestar.

Escorpio

Tu intensidad emocional te dará claridad. Es un día para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma. En el amor, se abren oportunidades de renovación. Podrías descubrir una verdad importante. Usa esa información con sabiduría y sin precipitarte.

Sagitario

La aventura te llama, aunque sea en pequeñas cosas. Busca salir de la rutina. En lo laboral, nuevas ideas podrían darte ventaja. Una conversación inspiradora cambiará tu perspectiva. Mantén el optimismo, te llevará lejos.

Capricornio

La disciplina dará frutos. Hoy podrías ver avances concretos en tus metas. En lo personal, alguien cercano valorará tu esfuerzo. No descuides tu descanso por exceso de trabajo. El equilibrio será clave para sostener tu rendimiento.

Acuario

Tu creatividad estará en su punto más alto. Es un excelente día para innovar o proponer cambios. En el amor, sé auténtico. Podrías conectar con personas que comparten tus ideales. Rodéate de quienes impulsan tu crecimiento.

Piscis

La sensibilidad será tu fortaleza. Hoy podrás ayudar a otros con tu empatía. También es un momento propicio para cuidar tu bienestar emocional. Dedica tiempo a actividades que te relajen. Tu intuición te guiará hacia decisiones acertadas.

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