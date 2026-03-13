HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Mediocres planes de gobierno y más leyes antiderechos | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Universitario hace oficial el fichaje de Bryan Reyna como refuerzo para la temporada 2026

El atacante peruano Bryan Reyna reforzará el frente ofensivo del cuadro 'merengue' luego de que se confirmara su préstamo desde Belgrano de Córdoba.

Universitario de Deportes oficializa la llegada del extremo peruano Bryan Reyna.
Universitario de Deportes oficializa la llegada del extremo peruano Bryan Reyna. | Foto: Jazmín Ceras/composición LR

Universitario de Deportes anunció la llegada del futbolista peruano Bryan Reyna para la temporada 2026. El extremo llega para reforzar el ataque del conjunto crema y aportar velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva en las competiciones que afrontará el club 'odriozola' durante el año.

La llegada de Bryan Reyna a Universitario

El club merengue compartió un video de bienvenida y una serie de publicaciones en sus plataformas digitales para oficializar el fichaje del extremo. En el material se destacan su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro por las bandas. Con su incorporación, el equipo dirigido por Javier Rabanal busca potenciar su ofensiva para afrontar con mayor competitividad los torneos locales e internacionales.

PUEDES VER: Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados: DT de Universitario no llegará al clásico ante Alianza Lima

lr.pe

"Sueño cumplido, Bryan", colocaron junto a un video en el que se ve al extremo realizar algunas jugadas con el balón. "Bienvenido al club de tus amores. Bryan Reyna es nuevo refuerzo del más campeón del Perú", escribieron junto a una postal en la que se le ve posando con la camiseta crema.

Cabe recordar que el extremo peruano también fue convocado en distintas ocasiones a la selección peruana y formó parte del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, cuando la 'blanquirroja' fue dirigida por Juan Máximo Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

PUEDES VER: Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

lr.pe

La publicación del 'Pirata cordobés' para oficializar la cesión de Bryan Reyna a la 'U'

Tras varios días de especulaciones, el club de procedencia del atacante, Belgrano de Córdoba, ya había oficializado horas antes la cesión de Bryan Reyna, conocido como el 'Picante', a Universitario de Deportes por todo el 2026, antes de que el cuadro crema lo presentara.

"El Club Atlético Belgrano informa que el jugador Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario de Deportes con cargo sujeto a objetivos y opción de compra por el 80% de los derechos económicos, hasta diciembre de 2026", publicó el club argentino en sus redes sociales.

Asimismo, el extremo peruano utilizó su cuenta personal de Instagram para despedirse de la afición cordobesa: "Hoy me toca despedirme de una gran institución, con una hinchada maravillosa que siempre estuvo conmigo en mis buenos y malos momentos. Ojalá en algún momento nos volvamos a ver. Adiós Piratas queridos. Gracias totales", escribió el futbolista.

Notas relacionadas
Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

LEER MÁS
Jairo Concha se pronuncia tras sanción de la Comisión Disciplinaria: "No me arrepiento, nunca me metí con un hincha"

Jairo Concha se pronuncia tras sanción de la Comisión Disciplinaria: "No me arrepiento, nunca me metí con un hincha"

LEER MÁS
Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

Aixa Vigil revela que quiere jugar en Universitario y aclara por qué rechazó ofertas previas: "Siempre prioricé mi trabajo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

LEER MÁS
Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

LEER MÁS
Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Participantes de ‘La Granja VIP Perú’: lista completa de artistas confirmados en el reality de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: hora y canal del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jairo Concha y su polémica publicación tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Alineaciones Universitario - UTC: sin Jairo Concha, los posibles titulares del partido por la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para construir "escudo fronterizo"

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Perú 2026? Montos según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025