Universitario hace oficial el fichaje de Bryan Reyna como refuerzo para la temporada 2026

Universitario de Deportes anunció la llegada del futbolista peruano Bryan Reyna para la temporada 2026. El extremo llega para reforzar el ataque del conjunto crema y aportar velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva en las competiciones que afrontará el club 'odriozola' durante el año.

La llegada de Bryan Reyna a Universitario

El club merengue compartió un video de bienvenida y una serie de publicaciones en sus plataformas digitales para oficializar el fichaje del extremo. En el material se destacan su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro por las bandas. Con su incorporación, el equipo dirigido por Javier Rabanal busca potenciar su ofensiva para afrontar con mayor competitividad los torneos locales e internacionales.

"Sueño cumplido, Bryan", colocaron junto a un video en el que se ve al extremo realizar algunas jugadas con el balón. "Bienvenido al club de tus amores. Bryan Reyna es nuevo refuerzo del más campeón del Perú", escribieron junto a una postal en la que se le ve posando con la camiseta crema.

Cabe recordar que el extremo peruano también fue convocado en distintas ocasiones a la selección peruana y formó parte del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, cuando la 'blanquirroja' fue dirigida por Juan Máximo Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

La publicación del 'Pirata cordobés' para oficializar la cesión de Bryan Reyna a la 'U'

Tras varios días de especulaciones, el club de procedencia del atacante, Belgrano de Córdoba, ya había oficializado horas antes la cesión de Bryan Reyna, conocido como el 'Picante', a Universitario de Deportes por todo el 2026, antes de que el cuadro crema lo presentara.

"El Club Atlético Belgrano informa que el jugador Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario de Deportes con cargo sujeto a objetivos y opción de compra por el 80% de los derechos económicos, hasta diciembre de 2026", publicó el club argentino en sus redes sociales.

Asimismo, el extremo peruano utilizó su cuenta personal de Instagram para despedirse de la afición cordobesa: "Hoy me toca despedirme de una gran institución, con una hinchada maravillosa que siempre estuvo conmigo en mis buenos y malos momentos. Ojalá en algún momento nos volvamos a ver. Adiós Piratas queridos. Gracias totales", escribió el futbolista.