La selección peruana perdió contra Senegal 2-0, en el Stade de France, en el estreno de Mano Menezes como entrenador. La Bicolor fue superada ampliamente por la excampeona de África, aunque hubo algunos destellos de calidad de Joao Grimaldo y Jairo Vélez. Por este motivo, Nolberto Solano volvió a poner un reconocido nombre sobre la mesa. 'Ñol' recordó a Renato Tapia, ya que faltó precisión y marca en la zona de volantes.

No es un secreto que Renato Tapia es el mejor ‘5’ del once titular, aunque sus explosivas declaraciones contra la Federación Peruana de Fútbol generaron polémica e incluso crecen los rumores de su ausencia por esos detalles fuera de la cancha.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la ausencia de Renato Tapia?

El exfutbolista cuestionó duramente la ausencia del volante central. "Renato Tapia tiene más de 80 partidos con la selección, todavía está vigente, nos suena a todos, nos hace ruido. Esperemos que sea desde el lado que el profe Mano quiere mirar algo diferente, pero si no está siendo convocado por temas personales con gente miembro de la FPF, ya sería algo muy penoso”, comentó ‘Ñol’ en Radio Ovación.

¿A qué jugadores convocó Mano Menezes?

Tras la baja de Renzo Garcés por lesión, así quedó la nómina de 24 jugadores convocados por Mano Menezes. El DT no llamó a ningún futbolista en reemplazo del 'Pastor'.

Arqueros : Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero

: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero Defensas : Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne

: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne Mediocampistas : Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún

: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.

Próximo partido de la selección peruana

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.