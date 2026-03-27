Perú vs Senegal EN VIVO: hora y canal del debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

Perú vs Senegal EN VIVO juegan este sábado 28 de marzo, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el amistoso internacional de fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el Stade de France, con transmisión por TV a cargo del canal América TV, ATV y Movistar Deportes. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La ‘Bicolor’ arranca con todo en este nuevo proceso. Los dirigidos por Mano Menezes enfrentarán a una de las selecciones más fuertes del continente africano, Senegal. Este primer desafío corresponde al debut del técnico brasileño al mando de la selección peruana. Lo más importante para el entrenador será probar nuevos jugadores para tener más variantes en el siguiente proceso eliminatorio. De igual forma, será interesante ver el estilo de juego que propondrá el experimentado estratega con el equipo blanquirrojo.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Las selecciones de Perú y Senegal se verán las caras en un amistoso internacional por fecha FIFA. El duelo será este sábado 28 de marzo en Bérgamo, desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España, Italia: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Senegal?

El partido se podrá ver a través de la señal abierta América TV (canal 4) y ATV (canal 9). De igual forma será transmitido por Movistar TV y DirecTV.

Alineaciones probables de Perú vs Senegal

Perú: Pedro Gallese; Oiver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo; Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Álex Valera.

Pedro Gallese; Oiver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo; Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Álex Valera. Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Habib Diarra; Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr y Nicolas Jackson.

Pronóstico de Perú vs Senegal

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Senegal sobre Perú.

Betsson: gana Perú (6,40), empate (4,15), gana Senegal (1,46)

Betano: gana Perú (6,60), empate (4,00), gana Senegal (1,50)

Bet365: gana Perú (6,50), empate (3,90), gana Senegal (1,44)

1XBet: gana Perú (7,35), empate (4,39), gana Senegal (1,52)

Coolbet: gana Perú (7,00), empate (4,40), gana Senegal (1,43)

Doradobet: gana Perú (6,50), empate (4,00), gana Senegal (1,48).

¿En qué estadio juegan Perú vs Senegal?

Perú y Senegal disputarán este amistoso internacional en el Stade de France, ubicado París. Este recinto está habilitado para recibir a 81.338 espectadores.

Últimos partidos de la selección peruana

Perú 2 -0 Bolivia | 21.12.25

-0 Bolivia | 21.12.25 Chile 2 -1 Perú | 18.11.25

-1 Perú | 18.11.25 Rusia 1-1 Perú | 12.11.25

Chile 2 -1 Perú | 10.10.25

-1 Perú | 10.10.25 Perú 0-1 Paraguay | 09.09.25.

¿Cómo ver Perú vs Senegal por internet?

Si quieres seguir la transmisión en línea de este encuentro, puedes verlo por la plataforma de Movistar TV, América TV Go y DGO.