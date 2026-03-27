HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Directivos de Sporting Cristal propondrían a Julio César Uribe como nuevo técnico: "Le van a ofrecer el cargo"

La institución celeste estaría analizando la posibilidad de ubicar a Julio César Uribe en el puesto de entrenador del club tras la salida de Paulo Autuori.

Directivos de Sporting Cristal propondrían a Julio César Uribe como nuevo entrenador. Foto: composición LR
Directivos de Sporting Cristal propondrían a Julio César Uribe como nuevo entrenador. Foto: composición LR

Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de un entrenador en reemplazo de Paulo Autuori, quien ya no continúa al mando del conjunto celeste. Los rimenses vienen analizando las posibilidades de tener a su nuevo técnico antes que se reanude el Torneo Apertura luego de la fecha FIFA. El periodista Julio Peña habló sobre las novedades del club rimense en el programa 'Fútbol Satélite', revelando que la directiva de la institución ve con buenos ojos a Julio César Uribe como un posible candidato a dirigir el equipo.

Según lo indicado por el comunicador, se contempla la posibilidad de plantearle al 'Diamante' la propuesta para que se ponga el buzo celeste y dirigir al equipo lo que resta de la temporada. “Lo que se ha dicho ayer es que, luego de una reunión, le van a ofrecer el cargo a Julio César Uribe", mencionó en el programa.

PUEDES VER: Alianza Lima y el emotivo mensaje a Guillermo Viscarra por su espectacular nivel en el repechaje con Bolivia: "Solo un paso más, Billy"

lr.pe

Directivos de Sporting Cristal propondrían a Julio César Uribe como nuevo técnico

Por el momento, el exfutbolista de la selección peruana se encuentra de viaje y se encuentran a la espera de su regreso para poder tocar el tema con él. “Están esperando que Uribe regrese porque está de vacaciones. De ahí a que Julio acepte o no se verá, pero el único nombre que salió es Julio César Uribe para ofrecerle esa posibilidad”, indicó el periodista.

Tengamos en cuenta que en menos de dos semanas Sporting Cristal deberá afrontar su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De igual forma, no podrá contratar ningún jugador para el torneo local debido a que ya cerró el libro de pases.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

lr.pe

¿Cuándo es el siguiente partido de Sporting Cristal?

El próximo duelo del equipo celeste será ante CD Moquegua el viernes 3 de abril a las 11.00 a. m. Este encuentro tendrá como escenario el Estadio Alberto Gallardo y será el primer partido de la fecha 9 del Torneo Apertura.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

LEER MÁS
Paulo Autuori no va más en Sporting Cristal: club anuncia la salida del brasileño tras malos resultados en Liga 1

Paulo Autuori no va más en Sporting Cristal: club anuncia la salida del brasileño tras malos resultados en Liga 1

LEER MÁS
Paulo Autuori y su lapidaria respuesta sobre qué destaca en Sporting Cristal tras derrota ante Los Chankas: "Nada"

Paulo Autuori y su lapidaria respuesta sobre qué destaca en Sporting Cristal tras derrota ante Los Chankas: "Nada"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

LEER MÁS
Mano Menezes sorprende con el nuevo '10' de la selección peruana ante Senegal y Honduras: "Asume la responsabilidad"

Mano Menezes sorprende con el nuevo '10' de la selección peruana ante Senegal y Honduras: "Asume la responsabilidad"

LEER MÁS
Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Uruguay vs Inglaterra EN VIVO HOY por amistoso internacional fecha FIFA 2026 desde Wembley

Uruguay vs Inglaterra EN VIVO HOY por amistoso internacional fecha FIFA 2026 desde Wembley

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Directivos de Sporting Cristal propondrían a Julio César Uribe como nuevo técnico: "Le van a ofrecer el cargo"

Uruguay vs Inglaterra EN VIVO HOY por amistoso internacional fecha FIFA 2026 desde Wembley

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

Deportes

Uruguay vs Inglaterra EN VIVO HOY por amistoso internacional fecha FIFA 2026 desde Wembley

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

¿Cómo ver Argentina vs Mauritania HOY EN VIVO por partido amistoso internacional en La Bombonera?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial levantó impedimento de salida de país a Patricia Benavides: Fiscalía no solicitó prorroga

Ministerio Público: Tomás Gálvez juramenta como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026-2029

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025