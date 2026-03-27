Directivos de Sporting Cristal propondrían a Julio César Uribe como nuevo técnico: "Le van a ofrecer el cargo"

Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de un entrenador en reemplazo de Paulo Autuori, quien ya no continúa al mando del conjunto celeste. Los rimenses vienen analizando las posibilidades de tener a su nuevo técnico antes que se reanude el Torneo Apertura luego de la fecha FIFA. El periodista Julio Peña habló sobre las novedades del club rimense en el programa 'Fútbol Satélite', revelando que la directiva de la institución ve con buenos ojos a Julio César Uribe como un posible candidato a dirigir el equipo.

Según lo indicado por el comunicador, se contempla la posibilidad de plantearle al 'Diamante' la propuesta para que se ponga el buzo celeste y dirigir al equipo lo que resta de la temporada. “Lo que se ha dicho ayer es que, luego de una reunión, le van a ofrecer el cargo a Julio César Uribe", mencionó en el programa.

Directivos de Sporting Cristal propondrían a Julio César Uribe como nuevo técnico

Por el momento, el exfutbolista de la selección peruana se encuentra de viaje y se encuentran a la espera de su regreso para poder tocar el tema con él. “Están esperando que Uribe regrese porque está de vacaciones. De ahí a que Julio acepte o no se verá, pero el único nombre que salió es Julio César Uribe para ofrecerle esa posibilidad”, indicó el periodista.

Tengamos en cuenta que en menos de dos semanas Sporting Cristal deberá afrontar su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De igual forma, no podrá contratar ningún jugador para el torneo local debido a que ya cerró el libro de pases.

¿Cuándo es el siguiente partido de Sporting Cristal?

El próximo duelo del equipo celeste será ante CD Moquegua el viernes 3 de abril a las 11.00 a. m. Este encuentro tendrá como escenario el Estadio Alberto Gallardo y será el primer partido de la fecha 9 del Torneo Apertura.