La selección peruana fue superada ampliamente por Senegal en el estreno de Mano Menezes como entrenador. La Bicolor nunca pudo frenar la los rápidos extremos del campeón africano. Por este motivo, el técnico brasileño sorprendió en conferencia de prensa al justificar la derrota por 2-0 en Francia. Es importante destacar la ausencia de Sadio Mané.

El equipo nacional estuvo incómodo en varios pasajes del partido debido a la presión alta e intensidad que suele plasmar el cuadro mundialista. Los goles fueron anotados por Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr. El próximo rival será Honduras el martes 31 de marzo.

¿Qué dijo Mano Menezes luego de perder contra Senegal?

El flamante técnico de la selección peruana no pudo ocultar su incomodidad por la derrota encajada en París contra la poderosa Senegal y recordó la abismal diferencia del ranking FIFA. "Pecamos en detalles que son normal para nuestra era. Debemos aprovechar más las transiciones ofensivas. "Es una selección del puesto 53 contra una top 12. Traté de plantear, pero ellos son mejores", sentenció en conferencia de prensa.

¿Cuál fue la ocasión más clara de Perú ante Senegal?

La Bicolor tuvo pocas opciones para hacerle daño a Senegal, aunque la increíble acción que falló Álex Valera pone en duda su titularidad como ‘9’.

El guardamete Mory Diaw intentó darle un pase al defensor más cercano; sin embargo, no calculó bien y dejó el balón en el centro del área. Alex Valera buscó el esférico al encontrarse frente al arco, pero al intentar controlar perdió tiempo y no pudo definir de la mejor manera.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.



