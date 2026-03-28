Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley: partidos de ida HOY, horarios y programación

Universitario, San Martín y Alianza Lima son 3 de los semifinalistas del torneo. Foto: composición/Liga Peruana de Vóley

Universitario, San Martín y Alianza Lima son 3 de los semifinalistas del torneo. Foto: composición/Liga Peruana de Vóley

La ronda de playoffs y semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empieza este sábado. Alianza Lima, el actual bicampeón, se medirá ante Géminis de Natalia Málaga en busca de dar el primer golpe en la carrera por llegar a la final. Más temprano, Deportivo Soan y Atenea darán inicio a una de las llaves por el quinto lugar.

El domingo será el turno de Universitario y San Martín, en lo que promete ser el duelo más parejo de estas 'semis'. La otra serie de playoffs estará compuesta por Circolo y Regatas.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: semifinales y playoffs

Sábado 28 de marzo

Deportivo Soan vs Atlético Atenea

Hora: 5.00 p. m.

Alianza Lima vs Deportivo Géminis

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 29 de marzo

Circolo Sportivo Italiano vs Regatas

Hora: 3.15 p. m.

San Martín vs Universitario

Hora: 5.00 p. m.

Programación de semifinales y playoffs del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos en esta nueva etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se podrán ver por las pantallas del canal Latina en señal abierta, pero también desde su app y página web. Además, el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y el fan page en Facebook del certamen contarán con transmisión gratis por internet.

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para asistir a los encuentros de cada día en esta Liga Peruana de Vóley están a la venta en Joinnus. Estos son los precios por sector.