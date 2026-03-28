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Deportes

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley: partidos de ida HOY, horarios y programación

Este sábado y domingo se llevan a cabo los partidos de ida por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, así como los juegos de playoffs por el quinto puesto.

Universitario, San Martín y Alianza Lima son 3 de los semifinalistas del torneo. Foto: composición/Liga Peruana de Vóley
Universitario, San Martín y Alianza Lima son 3 de los semifinalistas del torneo. Foto: composición/Liga Peruana de Vóley

La ronda de playoffs y semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empieza este sábado. Alianza Lima, el actual bicampeón, se medirá ante Géminis de Natalia Málaga en busca de dar el primer golpe en la carrera por llegar a la final. Más temprano, Deportivo Soan y Atenea darán inicio a una de las llaves por el quinto lugar.

El domingo será el turno de Universitario y San Martín, en lo que promete ser el duelo más parejo de estas 'semis'. La otra serie de playoffs estará compuesta por Circolo y Regatas.

PUEDES VER: Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del partido de ida por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

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Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: semifinales y playoffs

Sábado 28 de marzo

  • Deportivo Soan vs Atlético Atenea
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Géminis
  • Hora: 7.00 p. m.

Domingo 29 de marzo

  • Circolo Sportivo Italiano vs Regatas
  • Hora: 3.15 p. m.
  • San Martín vs Universitario
  • Hora: 5.00 p. m.
Programación de semifinales y playoffs del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de semifinales y playoffs del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos en esta nueva etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se podrán ver por las pantallas del canal Latina en señal abierta, pero también desde su app y página web. Además, el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y el fan page en Facebook del certamen contarán con transmisión gratis por internet.

PUEDES VER: Natalia Málaga tras clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley: 'No estaba muerta, estaba de parranda'

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Entradas para la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para asistir a los encuentros de cada día en esta Liga Peruana de Vóley están a la venta en Joinnus. Estos son los precios por sector.

  • General: 20 soles
  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles.
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