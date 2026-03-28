Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley: partidos de ida HOY, horarios y programación
Este sábado y domingo se llevan a cabo los partidos de ida por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, así como los juegos de playoffs por el quinto puesto.
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La ronda de playoffs y semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empieza este sábado. Alianza Lima, el actual bicampeón, se medirá ante Géminis de Natalia Málaga en busca de dar el primer golpe en la carrera por llegar a la final. Más temprano, Deportivo Soan y Atenea darán inicio a una de las llaves por el quinto lugar.
El domingo será el turno de Universitario y San Martín, en lo que promete ser el duelo más parejo de estas 'semis'. La otra serie de playoffs estará compuesta por Circolo y Regatas.
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Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: semifinales y playoffs
Sábado 28 de marzo
- Deportivo Soan vs Atlético Atenea
- Hora: 5.00 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Géminis
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 29 de marzo
- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas
- Hora: 3.15 p. m.
- San Martín vs Universitario
- Hora: 5.00 p. m.
Programación de semifinales y playoffs del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Cómo ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?
Los partidos en esta nueva etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se podrán ver por las pantallas del canal Latina en señal abierta, pero también desde su app y página web. Además, el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y el fan page en Facebook del certamen contarán con transmisión gratis por internet.
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Entradas para la Liga Peruana de Vóley
Las entradas para asistir a los encuentros de cada día en esta Liga Peruana de Vóley están a la venta en Joinnus. Estos son los precios por sector.
- General: 20 soles
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles.