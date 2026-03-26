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Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de los cotejos

Mano Menezes tendrá su debut al mando de la 'bicolor' cuando enfrente a Senegal. Por otro lado, las selecciones que participarán en el próximo Mundial 2026 usarán la fecha FIFA para seguir preparándose y llegar de la mejor forma al certamen.

Los amistosos internacionales por fecha FIFA inician este jueves 26 de marzo. Foto: composición LR
Los amistosos internacionales por fecha FIFA inician este jueves 26 de marzo. Foto: composición LR

A pocos meses de iniciar el Mundial 2026, las selecciones que participarán en el certamen se vienen preparando de la mejor manera. Esta fecha FIFA servirá para que los técnicos puedan tener rodaje e ir probando futbolistas que pueden ser considerados para estar presentes en el torneo. De igual forma, los equipos que no estarán presentes también tendrán acción en esta jornada de fútbol. Perú enfrentará a Senegal en un duelo que significará el debut de Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’.

Otros de los partidos más atractivos será el que enfrenten Brasil vs Francia este jueves 26 de marzo. Este duelo de potencias mundiales resaltará por sus grandes figuras. El viernes 27, Argentina de Lionel Messi, se verá las caras ante Mauritania en el estadio de La Bombonera. El día sábado 28, la selección peruana se medirá ante el campeón africano, Senegal, en un enfrentamiento que servirá para probar la mayor de cantidad de jugadores posibles para este nuevo proceso bajo el mando de Mano Menezes.

Calendario de partidos amistosos internacionales

Jueves 26 de marzo

  • Moldavia vs Lituania: 10.00 a. m. (hora peruana)
  • Chipre vs Bielorrusia: 12.00 p. m. (hora peruana)
  • Georgia vs Israel: 12.00 p. m. (hora peruana)

Viernes 27 de marzo

  • Grecia vs Paraguay: 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Inglaterra vs Uruguay: 2.45 p. m. (hora peruana)
  • Países Bajos vs Noruega: 2.45 p. m. (hora peruana)
  • Suiza vs Alemania: 2.45 p. m. (hora peruana)
  • España vs Serbia: 3.00 p. m. (hora peruana)
  • Marruecos vs Ecuador: 3.15 p. m. (hora peruana)
  • Argentina vs Mauritania: 6.15 p. m. (hora peruana)

Sábado 28 de marzo

  • Corea del Sur vs Costa de Marfil: 9.00 a. m. (hora peruana)
  • Senegal vs Perú: 11.00 a. m. (hora peruana)
  • Canadá vs Islandia: 12.00 p. m. (hora peruana)
  • Escocia vs Japón: 12.00 p. m. (hora peruana)
  • EE. UU. vs Bélgica: 2.30 p. m. (hora peruana)
  • México vs Portugal: 8.00 p. m. (hora peruana)

¿Cuándo se juega la próxima fecha FIFA?

La siguiente fecha FIFA se realizará a inicios del mes de junio, previo al Mundial 2026, el cual tendrá inicio el 16 de junio hasta el domingo 19 de julio.

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