HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: todo lo que necesitas saber | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Javier Rabanal advierte a Alianza Lima para el clásico ante Universitario: “Tenemos que dar un golpe sobre la mesa”

Luego del amargo empate en su visita a Comerciantes Unidos, el entrenador español se refirió al duelo contra Alianza Lima. Además, indicó que tienen un calendario favorable en el Torneo Apertura.

Javier Rabanal todavía no logró que Universitario gane de visita en la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Fútbol en América/Alianza Lima
Javier Rabanal todavía no logró que Universitario gane de visita en la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Fútbol en América/Alianza Lima

Universitario de Deportes tendrá varios días para planificar el decisivo clásico contra Alianza Lima. Luego de el amargo empate en Cutervo frente a Comerciantes Unidos, el vigente tricampón continúa complicándose en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.

En medio de este panorama, el entrenador Javier Rabanal aseguró que tiene un calendario favorable; no obstante, remarcó la importancia de conseguir un triunfo ante un rival directo.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su peculiar reacción tras ser consultado por su ausencia en la selección peruana: "¿Es broma?"

lr.pe

Javier Rabanal advierte a Alianza Lima para el clásico

“(…) Todavía quedan muchas fechas, el calendario creo que nos favorece. Ahora tenemos el clásico y ahí tenemos que dar un golpe sobre la mesa para equilibrar un poco más las cosas”, manifestó para las cámaras de ‘Fútbol en América’.

En ese sentido, el estratega español indicó que van a aprovechar el descanso que les ofrece la fecha FIFA de marzo para llegar de la mejor manera al partido contra Alianza Lima.

“No es un partido más porque, además, es un enfrentamiento directo con un equipo que está en la punta. Es lo mejor que te puede pasar cuando vienes por debajo porque no dependes de nada, tienes al rival al frante y solo debes ganar (…) Ahora debemos descansar, limpiar un poco la mente y, cuando recuperemos los internacionales, preparar a fondo el partido”, agregó.

PUEDES VER: Juan Reynoso dejó de ser DT de Melgar tras pésima racha en el Torneo Apertura: "Agradecemos el compromiso y la dedicación"

lr.pe

¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima86820
2.Los Chankas86720
3.Cienciano85916
4.Universitario84415
5.UTC84214
6.Sporting Cristal83411
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos83011
9.Alianza Atlético82110
10.Cusco FC83010
11.Juan Pablo II83-710
12.ADT82-29
13.Sport Boys82-38
14.Deportivo Gacilaso81-27
15.Sport Huancayo82-47
16.CD Moquegua82-87
17.Atlético Grau81-56
18.FC Cajamarca81-65
Notas relacionadas
Álvaro Barco optimista sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima: "Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto"

Álvaro Barco optimista sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima: "Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto"

LEER MÁS
Universitario - Regatas: fecha, hora y canal del extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - Regatas: fecha, hora y canal del extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Universitario - Alianza Lima: día, horario y canal de TV para ver el clásico por la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario - Alianza Lima: día, horario y canal de TV para ver el clásico por la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 8 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump pausa ataques contra infraestructuras iraníes por 5 días y asegura que Teherán "realmente quiere llegar a un acuerdo"

Fuerte nevado bloquea la Carretera Central en Ticlio y varios vehículos quedan varados

Todo sobre el Debate Presidencial 2026: conoce AQUÍ los temas, los participantes y las fechas del evento

Fútbol Peruano

Paolo Guerrero y su peculiar reacción tras ser consultado por su ausencia en la selección peruana: "¿Es broma?"

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

Universitario - Alianza Lima: día, horario y canal de TV para ver el clásico por la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Todo sobre el Debate Presidencial 2026: conoce AQUÍ los temas, los participantes y las fechas del evento

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025