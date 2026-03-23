Javier Rabanal todavía no logró que Universitario gane de visita en la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Fútbol en América/Alianza Lima

Javier Rabanal todavía no logró que Universitario gane de visita en la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Fútbol en América/Alianza Lima

Universitario de Deportes tendrá varios días para planificar el decisivo clásico contra Alianza Lima. Luego de el amargo empate en Cutervo frente a Comerciantes Unidos, el vigente tricampón continúa complicándose en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.

En medio de este panorama, el entrenador Javier Rabanal aseguró que tiene un calendario favorable; no obstante, remarcó la importancia de conseguir un triunfo ante un rival directo.

Javier Rabanal advierte a Alianza Lima para el clásico

“(…) Todavía quedan muchas fechas, el calendario creo que nos favorece. Ahora tenemos el clásico y ahí tenemos que dar un golpe sobre la mesa para equilibrar un poco más las cosas”, manifestó para las cámaras de ‘Fútbol en América’.

En ese sentido, el estratega español indicó que van a aprovechar el descanso que les ofrece la fecha FIFA de marzo para llegar de la mejor manera al partido contra Alianza Lima.

“No es un partido más porque, además, es un enfrentamiento directo con un equipo que está en la punta. Es lo mejor que te puede pasar cuando vienes por debajo porque no dependes de nada, tienes al rival al frante y solo debes ganar (…) Ahora debemos descansar, limpiar un poco la mente y, cuando recuperemos los internacionales, preparar a fondo el partido”, agregó.

¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.