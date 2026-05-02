Miguel Araujo no fue ajeno al reciente cambio en el reglamento de la Liga 1. El experimentado central de Sporting Cristal y la selección peruana consideró que esta norma es injusta; en ese sentido, expresó fuertes palabras contra los clubes que deciden cambiar su localía en el Torneo Apertura.

Hace algunos días, la organización del certamen modificó las bases para que los equipos puedan solicitar sustituir su estadio si consideran que el partido es de “alto riesgo”.

Miguel Araujo estalla contra clubes que cambian de localía

Al ser consultado sobre estas disposiciones, Miguel Araujo cuestionó que a Cristal le toque jugar en recintos como el Campeones del 36’, a diferencia de otros clubes. No obstante, el futbolista de 31 años remarcó que la responsabilidad es de los equipos locales.

“Es lamentable que a nosotros sí nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo, y les den la localía. Hay que ser justos para todos, sino se hace una liga irregular y no competente, se tiene que buscar la competitividad. Solo hay algunos clubes aquí en Lima y el resto es de provincia”, manifestó ante los medios.

“Para tal caso, jugamos todo el torneo aquí en Lima o en alguna ciudad donde sea igual para todos los equipos. No es excusa, pero tiene que ser justo para todos, no es culpa de la ‘U’ o Alianza, la culpa es de los otros equipos que no tienen los hue*** para jugar en su localía”, concluyó.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal jugará ante Cusco FC este domingo 3 de mayo, a partir de las 11.00 a. m., en el Estadio Alberto Gallardo. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan sumar puntos para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga 1.