Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”

Luego de las declaraciones que tuvo Vivian Baella sobre Natalia Málaga acerca de supuestos maltratos que recibió por parte de la estratega cuando la dirigió en la selección peruana de vóley, la entrenadora utilizó sus redes sociales para responder a la exvoleibolista. A través de su cuenta de Facebook, indicó que no comparte lo dicho por su expupila, dejando en claro que los métodos que emplea en los entrenamientos sirven para conseguir resultados positivos.

Málaga mencionó que no cambiará su estilo en las prácticas de vóley, ya que le llevó a que sus equipos consigan buenos resultados. “El alto rendimiento no es para agradar, es para lograr resultados. Se puede cuestionar el método, pero no los resultados que son los que hacen historia”, indicó la entrenadora.

Post de Natalia Málaga tras declaraciones de Vivian Baella. Foto: Natalia Málaga/Facebook

Natalia Málaga se defiende tras confesiones de Vivian Baella sobre su trato hacia la selección peruana

La exestratega de la selección peruana dejó en claro que cualquier deportista es libre de expresarse y que por su parte, prefiere no crear debates y seguir concentrada en su trabajo. “Cada persona tiene su propia experiencia, pero también creo que es importante reconocer el contexto completo y el trabajo realizado. Por mi parte, no voy a entrar en polémicas ni en intercambios personales”, dijo en sus redes sociales.

De igual forma, mencionó que en toda su trayectoria, buscó llevar a la ‘Bicolor’ a lo más alto y mantendrá su metodología de la misma forma. “No todos los procesos son cómodos, siempre trabajé para que el Perú compita, no para caer bien”, recalcó Natalia Málaga.

¿Qué equipo entrena Natalia Málaga actualmente?

Natalia Málaga viene dirigiendo al Géminis de Comas desde finales del 2025. Desde que tomó el mando del equipo, lo llevó a disputar las semifinales de la Liga Peruana de Vóley de la presente temporada, culminando en el cuarto lugar del certamen.