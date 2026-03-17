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Programación Liga Peruana de Vóley 2026: fecha y hora para los partidos de vuelta de cuartos de final

Ocho clubes luchan por avanzar en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Alianza Lima y Universitario compiten en los cuartos de final del torneo. Foto: Lr/FPV
Alianza Lima y Universitario compiten en los cuartos de final del torneo. Foto: Lr/FPV

Ocho clubes continúan con la esperanza de avanzar en la actual edición de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Este fin de semana, se llevará a cabo el partido de vuelta de los cuartos de final en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. La competencia promete emociones intensas y un espectáculo deportivo de alto nivel.

Las cuatro llaves competirán en una serie al mejor de tres encuentros, donde el conjunto que obtenga dos victorias asegurará su lugar en las semifinales del campeonato nacional. Universitario vs Regatas es el partido más esperado por los fanáticos.

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Programación de los cuartos de final de vuelta en la Liga Peruana de Vóley

Sábado 21 de marzo

- Circolo vs San Martín / 5.00 p. m.

- Regatas Lima vs Universitario / 7.00 p. m.

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea / 3.15 p. m.

- Deportivo Soan vs Alianza Lima / 5.00 p. m.

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¿Cómo ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de todos los partidos del certamen estará a cargo de Latina (canal 2), tanto por la señal abierta como por su web y app. También se podrá ver completamente gratis en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o desde el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

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Entradas para la Liga Peruana de Vóley

La venta de boletos para cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley está disponible desde el mediodía del miércoles 11 de marzo en la página web Joinnus, así como vía Yape entradas.

  • General: S/20
  • Norte: S/30
  • Sur: S/30
  • Oriente: S/40
  • Occidente: S/50.
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