Con Jairo Vélez y Adrián Quiroz: las sorpresas de la primera lista de convocados de Mano Menezes

Este lunes 16 de marzo, el DT Mano Menezes dio a conocer su primera lista de convocados para los amistosos que la selección peruana jugará en esta fecha FIFA de marzo. El estratega incluyó en su nómina algunos nombres nuevos fruto de sus observaciones tras asistir a varios partidos de la Liga 1.

"El primer objetivo fue ampliar el universo de observación. En estas tres semanas observamos muchos juegos, nos dividimos como equipo para estar en más lugares", declaró el entrenador en conferencia de prensa acerca de su elección de jugadores.

¿Quiénes son las sorpresas en la lista de convocados de Perú?

Las novedades absolutas en esta primera lista de convocados de Mano Menezes son Jairo Vélez, Marco Huamán, Adrián Quiroz y Matías Zegarra, quienes recibieron su primer llamado a la Bicolor. Los cuatro futbolistas vienen mostrando un gran nivel con sus respectivos equipos en el Torneo Apertura.

En el caso de Vélez y Huamán, se han vuelto pieza clave en el Alianza Lima puntero de la tabla de posiciones. De igual forma, el mediocampista de Los Chankas la está 'rompiendo' con el cuadro andahuaylino, que comparte el liderato con el conjunto íntimo. El lateral de Melgar, por su parte, está teniendo una buena temporada a nivel individual en su primer año jugando primera división, más allá del mal momento del Dominó.

Lista completa de convocados de Mano Menezes a la selección peruana