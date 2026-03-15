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Fútbol Peruano

Ricardo Gareca sobre elección de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Que le vaya bien"

El recordado extécnico de la selección peruana remarcó la gran trayectoria que tiene el brasileño Mano Menzes, quien revelará en las próximas horas su primera lista de convocados.

Ricardo Gareca fue el último técnico que clasificó a Perú a un Mundial. Foto: composición LR/AFP/FPF
Ricardo Gareca fue el último técnico que clasificó a Perú a un Mundial. Foto: composición LR/AFP/FPF

Ricardo Gareca se ganó el cariño de los hinchas peruanos gracias a los éxitos que cosechó y es considerado una voz autorizada para hablar sobre la selección. El experimentado entrenador argentino, que arribó al país hace algunos días, se animó a opinar sobre el nuevo comando técnico de la Bicolor.

Como es conocido, el brasileño Mano Menezes fue el elegido por la FPF con miras al próximo certamen clasificatorio para el Mundial 2030. El experimentado estratega de 63 debutará en el banquillo a fines de marzo.

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¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la elección de Mano Menezes?

Debido a la polémica que protagonizó con Jean Ferrari y Agustín Lozano, el técnico Ricardo Gareca indicó que evitaría pronunciarse sobre la selección peruana; sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción para desearle lo mejor a su colega Mano Menezes.

“El nuevo técnico es un profesional de mucha experiencia, lo avala la trayectoria y hay que apoyarlo. Es un nuevo comienzo, desearle todo lo mejor. Todos somos hinchas de la selección para que le vaya bien”, manifestó el ‘Tigre’ en diálogo con el programa 'Desvelados por el Mundial'.

Por otra parte, al ser consultado sobre un futuro regreso al banquillo de la Blanquirroja, el estratega no descartó esta opción. “No, yo creo… Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar”, sentenció.

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¿Cuándo juega la selección peruana?

A la espera de conocer la lista de convocados de Mano Menezes, la selección peruana tiene programados dos amistosos internacionales en territorio europeo.

El combinado nacional se verá las caras contra Senegal campeón de África el sábado 28 de marzo en París, mientras que el duelo frente Honduras se llevará a cabo el el martes 31 en la ciudad de Leganés (España).

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