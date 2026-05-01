Universitario se metió al top 10 del ranking Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes 2029

Universitario de Deportes podría conseguir un nuevo logro en su historia. En el ranking Conmebol de clasificación al Mundial de Clubes 2029, los cremas aparecen en el top 10 debido a las buenas campañas realizadas en Copa Libertadores, sobre todo en la del 2025, en la que clasificaron a octavos de final de la competición.

Las victorias conseguidas a nivel internacional le han permitido a la ‘U’ ubicarse como uno de los clubes con opciones de clasificar al torneo del 2029. Según la lista, el conjunto peruano se ubica en el puesto 10, en una tabla en la que solo clasifican seis equipos a dicho certamen.

Ranking Conmebol de clasificación al Mundial de Clubes 2029. Foto: La Tablita/X

Universitario en el top 10 del ranking Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes

Los cremas tienen grandes opciones de llegar al torneo mundialista, ya que aún tienen pendiente disputar, como mínimo, tres partidos más en la Copa Libertadores 2026. En caso de igualar lo hecho en la temporada pasada, podrían seguir escalando en el ranking. Sporting Cristal también está presente, pero se ubica en el puesto 18 de la tabla.

Palmeiras - Brasil (54 puntos) Flamengo - Brasil (52 puntos) LDU Quito - Ecuador (44 puntos) Estudiantes de La Plata - Argentina (36 puntos) Racing Club - Argentina (35 puntos) Sao Paulo - Brasil (25 puntos) Vélez - Argentina (24 puntos) Peñarol - Uruguay (24 puntos) River Plate - Argentina (23 puntos) Universitario - Perú (22 puntos)

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

Tras su victoria ante Nacional en la Copa Libertadores, Universitario deberá viajar a Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mansiche este domingo 3 de mayo a la 1.15 p. m.