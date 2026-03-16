Melgar de Arequipa no encuentra el rumbo y sigue complicándose en el Torneo Apertura de la Liga 1. Con el reciente empate de local frente a Atlético Grau, el conjunto rojinegro alcanzó su cuarto partido consecutivo sin obtener triunfos. Esta situación generó una fuerte autocrítica del entrenador Juan Reynoso.

El extécnico de la selección peruana aprovechó la ocasión para pedirle perdón a los aficionados por los malos resultados que vienen registrando en la temporada.

Juan Reynoso pide perdón a hinchas de Melgar y hace dura crítica a su equipo

En un primer momento, Juan Reynoso fue claro al mencionar que, por momentos, el equipo no lo representa y le cuesta plasmar la idea de juego.

“El equipo no me representa en su totalidad, hay momentos que sí. Obviamente hay que lograr sostener esos momentos. Lo que sí nos reprochamos es por qué esperar siempre los segundos tiempos para plasmar la idea del juego (…) Creo que no fue nuestra mejor versión, lo asumo, el responsable soy yo. No fuimos contundentes, no fuimos efectivos. Tuvimos todo el control, tuvimos la posesión, que no se reflejó en el marcador”, sostuvo en conferencia de prensa.

En ese sentido, el entrenador de 56 años se dirigió hacia los hinchas de Melgar y asumió la responsabilidad del complicado presente que afrontan.

“A la gente le pedimos millones de disculpas, porque estos partidos se tienen que ganar y no se ganaron, no por lo que dejaron de hacer, no se ganaron por otros factores que seguro en el video van a ser mucho más contundentes. Soy responsable, sé que no estamos en una mejor expresión, pero el análisis tiene que ser completo y no es echar culpa”, agregó.

Próximo partido de Melgar en Liga 1

Melgar tendrá la dura misión de visitar a ADT de Tarma el próximo viernes 20 de marzo. El compromiso correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).