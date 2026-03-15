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Irven Ávila tras convertirse en uno de los máximos goleadores de la Primera División del Perú: "Haciendo historia sin buscarlo"

Con su gol número 142 en Sporting Cristal, el delantero llegó a los 179 tantos en la máxima categoría del fútbol peruano y todavía puede batir un par de marcas.

Irven Ávila ha sido campeón nacional con el club rimense en dos temporadas. Foto: Sporting Cristal
Irven Ávila ha sido campeón nacional con el club rimense en dos temporadas. Foto: Sporting Cristal

Irven Ávila fue la gran figura en la goleada de Sporting Cristal por 3-0 ante Sport Boys. Además de las dos asistencias que brindó, el 'Cholito' cerró una actuación brillante al marcar un tanto histórico, pues alcanzó los 179 goles y se convirtió en el tercer máximo goleador de la Primera División del Perú, además de llegar a los 142 festejos con la camiseta celeste.

Consultado acerca de la importante marca que viene imponiendo, el delantero aseguró que su intención no es tanto batir récords como devolverle a los hinchas el "cariño" que le profesan. "Haciendo historia sin buscarlo, esa sería la palabra. Simplemente hago lo que me gusta y trato de darle alegrías a la gente que tanto me quiere, que me hace sentir su cariño y eso se valora el doble", declaró para L1 Max.

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Ávila tras la goleada de Cristal: "Hoy la figura fue el equipo"

Acerca del triunfo, Ávila valoró el desempeño colectivo antes que el individual. "Creo que hoy la figura del partido fue el equipo, porque merecíamos un triunfo de esta manera, contundente. Hoy se hicieron muchas cosas buenas, por eso el marcador. Nos vamos tranquilos y felices", dijo.

Además, hizo un mea culpa por el mal partido ante Carabobo a mitad de semana por Copa Libertadores, en el cual él mismo falló un penal en la tanda de desempate. "Somos autocríticos, sabemos que tenemos cosas por mejorar. Hoy tratamos de corregir eso, salieron las cosas mucho mejor y nos vamos contentos a casa", indicó.

¿Cómo va Ávila en la lista de máximos goleadores de Primera División?

Con sus goles en Sporting Cristal, Sport Huancayo y Melgar, el 'Cholito' se sitúa en el podio de máximos goleadores de la primera división peruana.

  • Sergio Ibarra: 274 goles
  • Oswaldo Ramírez: 186 goles
  • Irven Ávila: 179 goles
  • Francisco Gonzales: 178 goles
  • Bernardo Cuesta: 173 goles
  • Waldir Sáenz: 170 goles
  • Hernán Rengifo: 170 goles
  • Germán Carty: 168 goles
  • Jorge Soto: 163 goles
  • Pedro García: 160 goles.

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¿Qué puesto ocupa Ávila entre los máximos goleadores de Cristal?

Considerando únicamente su producción con el cuadro bajopontino, tanto en competencias locales como internacionales, Ávila figura en el tercer lugar. Delante suyo solo están Alberto Gallardo, considerado como el ídolo máximo de Sporting Cristal, y el histórico Jorge Soto.

  1. Jorge Soto: 175 goles
  2. Alberto Gallardo: 148 goles
  3. Irven Ávila: 142 goles
  4. Luis Alberto Bonnet: 139 goles
  5. Julinho: 137 goles
  6. Flavio Maestri: 117 goles
  7. Carlos Lobatón: 107 goles
  8. Roberto Palacios: 90 goles
  9. Oswaldo Ramírez: 89 goles
  10. Julio César Uribe: 86 goles.
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