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¿Qué selecciones juegan mañana en el Mundial 2026? Horarios y canales de tv dónde ver fútbol EN VIVO

Serán ocho las selecciones que jugarán en el tercer día de competencia del Mundial 2026. Revisa cómo ver y dónde se jugarán los partidos del torneo.

Escocia, Brasil y Australia jugarán este sábado 13 de junio sus respectivos partidos en el Mundial. Foto: UEFA/Conmebol/FIFA/composición LR
Escocia, Brasil y Australia jugarán este sábado 13 de junio sus respectivos partidos en el Mundial. Foto: UEFA/Conmebol/FIFA/composición LR
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Este sábado 13 de junio continúa la acción por la fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las 48 selecciones participantes buscan la la gloria en el presente certamen mundialista. Conoce los horarios de todos los partidos que se jugarán el día de mañana.

La selección de Brasil hará su debut en esta edición del torneo. La ‘Canarinha’ se enfrentará ante su similar de Marruecos por el grupo C, en uno de los partidos más llamativo de la primera jornada.

PUEDES VER: Kylian Mbappé a punto de ser el máximo goleador en la historia de los mundiales: ¿cuántos goles le faltan?

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¿Quién juega mañana en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 continúa este sábado y uno de los partidos más atractivos será el que disputen Brasil y Marruecos en el Meadowlands Stadium. De igual forma, Australia y Turquía se enfrentan en el último partido de la noche.

  • Catar vs Suiza
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports y Paramount+
  • Estadio: Levi’s Stadium (California, Estados Unidos)
  • Brasil vs Marruecos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: América TV, DSports, Disney+ Premium y ViX
  • Estadio: Meadowlands Stadium (New Jersey, Estados Unidos)
  • Haití vs Escocia
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DSports y Paramount+
  • Estadio: Gillette Stadium (Massachusetts, Estados Unidos)
  • Australia vs Turquía
  • Hora: 11.00 p. m.
  • Canal: DSports y Paramount+
  • Estadio: BC Place (Columbia Británica, Canadá)

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver a través de la señal de DSports, canal que cuenta con los derechos de toda la transmisión del torneo. Por su parte, en suelo peruano América TV se encarga de la cobertura de 40 compromisos (en señal abierta y en la app América tvGO).

En caso de que no puedas acceder a alguna de estas opciones, la plataforma Disney Plus Premium permitirá ver algunos encuentros. Además, La República Deportes ofrecerá cobertura con el minuto a minuto de la mayoría de los duelos.

PUEDES VER: Fixture Mundial 2026: fechas y horarios de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

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Grupos del Mundial 2026

El Mundial de las tres naciones (Estados Unidos, Canadá y México) cuenta con 48 selecciones participantes.

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia.
  • Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.
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