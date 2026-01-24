La polémica generada por las declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores en torno a la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, futbolistas de Alianza Lima, encontró respuesta en la voz de Mónica Cabrejos. La periodista y escritora decidió pronunciarse a través de un video difundido en sus redes sociales, un día antes de cumplir 50 años, para cuestionar los comentarios que responsabilizan a las mujeres en situaciones de violencia sexual.

La también psicóloga, con un tono firme, dejó en claro que no tolera discursos que minimicen el consentimiento ni que justifiquen abusos. De esta manera, se sumó al rechazo por las palabras que el exarquero manifestó el 22 de enero en el programa 'El Último Aliento', las cuales también provocaron la reacción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Mónica Cabrejos lanza contundente crítica contra quienes justifican el abuso

En la primera parte de su mensaje, Mónica Cabrejos rechazó la idea difundida por 'Chiquito' Flores de que una mujer que ingresa a un hotel "sabe a lo que va". La comunicadora calificó de manera tajante a quienes sostienen ese tipo de argumentos. "Este video es sobre por qué hay tantos idio*** que son capaces de decir cosas como las que acaba de decir este personaje", expresó.

La presentadora enfatizó que acudir a ese establecimiento no puede interpretarse como una autorización para ser violentada. "No, corazón, no es así. Cualquier mujer puede ir a un hotel y eso es no sinónimo de que tú ni nadie la abuse", señaló sobre las palabras del exfutbolista, quien ha llegado a pedir disculpas públicas tras sus declaraciones,

"No es no": Mónica Cabrejos y su poderoso mensaje sobre el consentimiento

En esa línea, Cabrejos profundizó en el concepto de consentimiento y recordó que este puede retirarse en cualquier momento. "Si ella cambia de opinión, también es su derecho. Si ella decide en el último momento decirte que no, tú y tus amigotes deben respetarlo", afirmó.

La periodista cerró su mensaje con una frase que resume la esencia de su postura: "No es no. Entiende: ¡no! Si yo te digo que no, corazón, acepta el no. Es no así tengas el condón en la mano listo para ponértelo". Con ello, remarcó que ninguna circunstancia puede invalidar la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo.

Jugadores de Alianza Lima denunciados por presunto abuso sexual

El pronunciamiento de Mónica Cabrejos se dio en medio de la denuncia presentada en Argentina contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, acusados de presunto abuso sexual contra una joven de 22 años. El hecho habría ocurrido durante la concentración del club en Montevideo, en el marco de la Serie Río de la Plata 2026.

Tras conocerse la acusación, Alianza Lima decidió separar a los tres futbolistas de manera indefinida e iniciar un proceso disciplinario en contra de ellos, argumentando que se vulneró el reglamento interno de la institución. El caso continúa en investigación y se encuentra en manos de la justicia argentina.