La selección peruana se alista para iniciar un nuevo proceso, tras una temporada 2025 para el olvido. La FPF anunció al brasileño Mano Menezes como el nuevo entrenador de la 'Bicolor', aunque la tarea no será fácil con los referentes cerca del retiro. Justamente, Nolberto Solano habló fuerte sobre los próximos convocados y los nuevos rostros que deben surgir. 'Ñol' ya no quiere ver a Cueva ni a Guerrero.

No es un secreto que Paolo Guerrero y Christian Cueva fueron los jugadores más destacados en la selección peruana en los últimos años, pero la edad y las malas decisiones mermaron el nivel futbolistico. Aladino bordea los 35 años y 'PG9' supera los 40 años.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre Paolo Guerrero y Christian Cueva?

El exfutbolista cuestionó la continuidad de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana. "A Christian y Paolo debemos dejarlos en paz. Ya nos dieron, en su momento, los que nos tenían que dar. Por algo juega en Juan Pablo II, con todo respeto es por algo, el jugador tiene que mantenerse en un ranking y competir en la élite. Por eso Ecuador y Colombia están en la Premier League e incluso el fútbol paraguayo recusitó. Ricardo Gareca siempre la tuvo clara y ahora hay que tenerle fe a Mano con lo poquito que tenemos no le exijamos más", enfatizó Nolberto Solano en 'Modo Fútbol'.

¿Cuándo debuta Mano Menezes con la selección peruana?

Mano Menezes se estrena en el Senegal vs Perú programado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. en el Stade de France. Además, en las próximas semanas, se dará a conocer la primera lista de convocados para este enfrentamiento. Asimismo, se anticipa que la selección peruana disputará otro amistoso en Europa, completando así su agenda de dos partidos durante la fecha FIFA de marzo.

¿Por qué Mano Menezes escogió la selección peruana?

"Quería asumir un lugar dónde se construya un proyecto. Estuvimos analizando que la Selección Peruana era muy propicia para construir algo así. Sabemos que esas construcciones tienen altos y bajos en los primeros momentos, además no traen resultados inmediatos. Si todos entienden que debe ser perfecto, juntos podemos construir un camino. Eso me motiva y atrae para estar aquí", sentenció Menezes.