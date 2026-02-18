Netlfix soprendió a los hinchas de las MMA, tras confirmar el regreso de la Ronda Rousey al octágono, el próximo mes de mayo, ante la pionera Gina Carano. El histórico combate promete romper récords de audiencia como la pelea de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul. La excampeona olímpica de judo marcó época en la UFC y fue considerada una de las mejores de la historia. Además, tuvo un interesante paso por la WWE.

Ambas figuras quieren recuperar su mejor versión en la plataforma más famosa de la actualidad. Los fanáticos de este deporte ya cuentan los días para que vuelvan a la 'jaula', aunque algunos críticos sostienen que ya pasó más de una década y es demasiado tarde para verlas pelear.

¿Cuándo pelea Ronda Rousey y Gina Carano?

Ronda Rousey, a sus 39 años, no pelea desde 2016, acumulando un récord de 12 victorias y 2 derrotas. Por su parte, Gina Carano, con 43 años encima, no compite desde 2009 y registra 7 triunfos. Sin embargo, en interés mediático y el exitoso pasado son claves para Netflix. Por ende, chocarán fuerzas y estilos el sábado 16 de Mayo en Los Ángeles. La organización del evento todavía no confirma el horario, pero es probable que la pelea estelar arranque a las 10:00 pm como en la UFC.

¿Por qué Ronda Rousey fue incluida en el Salón de la Fama de la UFC?

La medallista de oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008 hizo historia al convertirse en la primera campeona femenina de la UFC e incluso desató la 'Rondamanía' a nivel mundial. Durante su carrera, defendió con éxito el cinturón en seis ocasiones y forjó rivalidades memorables con luchadoras como Miesha Tate y Bethe Correia. No obstante, luego de varios años, su dominio llegó a su fin al sufrir un nocaut ante Holly Holm, seguido de otra dura derrota frente a Amanda Nunes. De este modo, la judoca decidió retirarse de las MMA.

¿Por qué Gina Carano es considerada la pionera de las MMA?

Antes de que la UFC estrenará la división femenina y se vuelva popular este deporte, Carano se había consolidado como una de las figuras más reconocidas de EliteXC. Mantuvo un récord invicto, durante 2006 a 2008, se convirtió en un símbolo para las mujeres. Su última aparición en el octágono se produjo en 2009, ya que no pudo vencer a la letal Cris Cyborg por el título mundial del peso pluma.