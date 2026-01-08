Calendario UFC 2026: fechas, horarios y dónde ver las mejores peleas del año en MMA

La UFC vuelve por la puerta grande con asombrosas peleas estelares, nocauts y esperadas revanchas en el octágono más famoso de la MMA. Los eventos de la Ultimate Fighting Championship 2026 inician el 24 de enero; desde las 6:00 pm, podrás verlo por ESPN y Disney Plus. El platillo principal de la temporada será la UFC Casa Blanca e incluso puede marcar el retorno de Conor McGregor en una histórica cartelera.

Además, los fanáticos de la UFC esperan con ansias los combates de sus estrellas favoritas y los campeones de la compañía. La legendaria Amanda Nunes, en la categoría femenina, regresa del retiro para recuperar la corona; Alex Pereira podría tocar la gloria en el octágono y se mantiene la ilusión del esperado Ilia Topuria vs Islam Makhachev.

Fechas y horarios para ver las mejores peleas de la UFC 2026

La República Deportes te juega los horarios y fechas confirmadas de los combates. Es importante destacar que la UFC solamente hizo oficial los eventos de enero, febrero y marzo. Asimismo, pueden surgir cambios de última hora debido a lesiones, temas extradeportivos o problemas para dar el peso.

UFC 324 (Gaethje vs Paddy Pimblett/ Amanda Nunes vs Harrison)

Fecha: Sábado 24 de enero desde las 7:00 pm

Lugar: T- Mobil Arena en Las Vegas

Canales: ESPN y Disney Plus

UFC 325 (Volkanovski vs Diego López/ Hooker vs Saint Denis)

Fecha: sábado 31 de enero desde las 7:00 pm

Lugar: Qudos Bank Arena, Sydney, Australia

Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night (Mario Bautista vs Vinicius Oliveira)

Fecha: 7 de febrero desde las 7:00 pm

Lugar: Arena CDMX, México.

Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night II (Strickland vs Anthony Hernandez)

Fecha: 21 de febrero desde las 7:00 pm

Lugar: Toyota Center, Houston, Estados Unidos

Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night III (Brandon Moreno vs Asu Almabayev)

Fecha: 28 de febrero desde las 6:00 pm

Lugar; Ciudad de México

Canales: ESPN y Disney Plus

UFC 326 (Holloway vs Charles Oliveira/ Moicano vs Brian Ortega)

Fecha: 7 de marzo desde las 7:00 pm

Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos.

Canales: ESPN, Disney Plus

UFC Fight Night IV (Amanda Lemos vs Gillian Robertson)

Fecha: 14 de marzo desde las 7:00 pm

Lugar: UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos.

Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night V

Fecha: 21 de marzo desde las 11:00 am

Lugar: The 02, Londres, Inglaterra

Canales: Disney Plus

UFC Fight Night VI