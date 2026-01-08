HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Calendario UFC 2026: fechas, horarios y dónde ver las mejores peleas del año en MMA

Ilia Topuria quiere tocar la gloria en la temporada 2026, mientras que Conor McGregor podría hacer su esperado regreso en la UFC Casa Blanca. Grandes peleas estelares se avecinan.

UFC vuelve por la puerta grande en la temporada 2026. Foto: Lr/ESPN
UFC vuelve por la puerta grande en la temporada 2026. Foto: Lr/ESPN

La UFC vuelve por la puerta grande con asombrosas peleas estelares, nocauts y esperadas revanchas en el octágono más famoso de la MMA. Los eventos de la Ultimate Fighting Championship 2026 inician el 24 de enero; desde las 6:00 pm, podrás verlo por ESPN y Disney Plus. El platillo principal de la temporada será la UFC Casa Blanca e incluso puede marcar el retorno de Conor McGregor en una histórica cartelera.

Además, los fanáticos de la UFC esperan con ansias los combates de sus estrellas favoritas y los campeones de la compañía. La legendaria Amanda Nunes, en la categoría femenina, regresa del retiro para recuperar la corona; Alex Pereira podría tocar la gloria en el octágono y se mantiene la ilusión del esperado Ilia Topuria vs Islam Makhachev.

PUEDES VER: Calendario de la F1 2026: fechas, horarios y dónde ver carreras de los Grandes Premios de Fórmula 1

lr.pe

Fechas y horarios para ver las mejores peleas de la UFC 2026

La República Deportes te juega los horarios y fechas confirmadas de los combates. Es importante destacar que la UFC solamente hizo oficial los eventos de enero, febrero y marzo. Asimismo, pueden surgir cambios de última hora debido a lesiones, temas extradeportivos o problemas para dar el peso.

UFC 324 (Gaethje vs Paddy Pimblett/ Amanda Nunes vs Harrison)

  • Fecha: Sábado 24 de enero desde las 7:00 pm
  • Lugar: T- Mobil Arena en Las Vegas
  • Canales: ESPN y Disney Plus

UFC 325 (Volkanovski  vs Diego López/ Hooker vs Saint Denis)

  • Fecha: sábado 31 de enero desde las 7:00 pm
  • Lugar: Qudos Bank Arena, Sydney, Australia
  • Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night (Mario Bautista vs Vinicius Oliveira)

  • Fecha: 7 de febrero desde las 7:00 pm
  • Lugar: Arena CDMX, México.
  • Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night II (Strickland vs Anthony Hernandez)

  • Fecha: 21 de febrero desde las 7:00 pm
  • Lugar: Toyota Center, Houston, Estados Unidos
  • Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night III (Brandon Moreno vs Asu Almabayev)

  • Fecha: 28 de febrero desde las 6:00 pm
  • Lugar; Ciudad de México
  • Canales: ESPN y Disney Plus

UFC 326 (Holloway vs Charles Oliveira/ Moicano vs Brian Ortega)

  • Fecha: 7 de marzo desde las 7:00 pm
  • Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos.
  • Canales: ESPN, Disney Plus

UFC Fight Night IV (Amanda Lemos vs Gillian Robertson)

  • Fecha: 14 de marzo desde las 7:00 pm
  • Lugar: UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos.
  • Canales: ESPN y Disney Plus

UFC Fight Night V

  • Fecha: 21 de marzo desde las 11:00 am
  • Lugar: The 02, Londres, Inglaterra
  • Canales: Disney Plus

UFC Fight Night VI

  • Fecha: 28 de marzo desde las 6:00 pm
  • Lugar: Climate Pledge Arena, Seattle, Estados Unidos.
  • Canales: ESPN y Disney Plus

Notas relacionadas
Cristiano Ronaldo se une a Ilia Topuria y salta al octágono de la MMA : 'Cr7' incursiona en este deporte con el campeón de la UFC

Cristiano Ronaldo se une a Ilia Topuria y salta al octágono de la MMA : 'Cr7' incursiona en este deporte con el campeón de la UFC

LEER MÁS
Islam Makhachev se impuso con solvencia ante Jack Della Maddalena y se corona doble campeón de la UFC

Islam Makhachev se impuso con solvencia ante Jack Della Maddalena y se corona doble campeón de la UFC

LEER MÁS
¡Valentina Schevchenko sigue en la cima! Venció a la china Weili Zhang y defendió con éxito el título de peso mosca en la UFC 322

¡Valentina Schevchenko sigue en la cima! Venció a la china Weili Zhang y defendió con éxito el título de peso mosca en la UFC 322

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Edison Flores y su peculiar mensaje a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "Espero que le vaya muy bien, obviamente no con nosotros"

Edison Flores y su peculiar mensaje a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "Espero que le vaya muy bien, obviamente no con nosotros"

LEER MÁS
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
¡Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España! Venció 2-1 al Atlético de Madrid en un partidazo

¡Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España! Venció 2-1 al Atlético de Madrid en un partidazo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

PSG se proclamó campeón de la Supercopa de Francia: por penales, venció 4-1 al Marsella

[América TV EN VIVO GRATIS] Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la Supercopa de España

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025