Calendario UFC 2026: fechas, horarios y dónde ver las mejores peleas del año en MMA
Ilia Topuria quiere tocar la gloria en la temporada 2026, mientras que Conor McGregor podría hacer su esperado regreso en la UFC Casa Blanca. Grandes peleas estelares se avecinan.
La UFC vuelve por la puerta grande con asombrosas peleas estelares, nocauts y esperadas revanchas en el octágono más famoso de la MMA. Los eventos de la Ultimate Fighting Championship 2026 inician el 24 de enero; desde las 6:00 pm, podrás verlo por ESPN y Disney Plus. El platillo principal de la temporada será la UFC Casa Blanca e incluso puede marcar el retorno de Conor McGregor en una histórica cartelera.
Además, los fanáticos de la UFC esperan con ansias los combates de sus estrellas favoritas y los campeones de la compañía. La legendaria Amanda Nunes, en la categoría femenina, regresa del retiro para recuperar la corona; Alex Pereira podría tocar la gloria en el octágono y se mantiene la ilusión del esperado Ilia Topuria vs Islam Makhachev.
Fechas y horarios para ver las mejores peleas de la UFC 2026
La República Deportes te juega los horarios y fechas confirmadas de los combates. Es importante destacar que la UFC solamente hizo oficial los eventos de enero, febrero y marzo. Asimismo, pueden surgir cambios de última hora debido a lesiones, temas extradeportivos o problemas para dar el peso.
UFC 324 (Gaethje vs Paddy Pimblett/ Amanda Nunes vs Harrison)
- Fecha: Sábado 24 de enero desde las 7:00 pm
- Lugar: T- Mobil Arena en Las Vegas
- Canales: ESPN y Disney Plus
UFC 325 (Volkanovski vs Diego López/ Hooker vs Saint Denis)
- Fecha: sábado 31 de enero desde las 7:00 pm
- Lugar: Qudos Bank Arena, Sydney, Australia
- Canales: ESPN y Disney Plus
UFC Fight Night (Mario Bautista vs Vinicius Oliveira)
- Fecha: 7 de febrero desde las 7:00 pm
- Lugar: Arena CDMX, México.
- Canales: ESPN y Disney Plus
UFC Fight Night II (Strickland vs Anthony Hernandez)
- Fecha: 21 de febrero desde las 7:00 pm
- Lugar: Toyota Center, Houston, Estados Unidos
- Canales: ESPN y Disney Plus
UFC Fight Night III (Brandon Moreno vs Asu Almabayev)
- Fecha: 28 de febrero desde las 6:00 pm
- Lugar; Ciudad de México
- Canales: ESPN y Disney Plus
UFC 326 (Holloway vs Charles Oliveira/ Moicano vs Brian Ortega)
- Fecha: 7 de marzo desde las 7:00 pm
- Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos.
- Canales: ESPN, Disney Plus
UFC Fight Night IV (Amanda Lemos vs Gillian Robertson)
- Fecha: 14 de marzo desde las 7:00 pm
- Lugar: UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos.
- Canales: ESPN y Disney Plus
UFC Fight Night V
- Fecha: 21 de marzo desde las 11:00 am
- Lugar: The 02, Londres, Inglaterra
- Canales: Disney Plus
UFC Fight Night VI
- Fecha: 28 de marzo desde las 6:00 pm
- Lugar: Climate Pledge Arena, Seattle, Estados Unidos.
- Canales: ESPN y Disney Plus