Fútbol Peruano

Melgar vs Cienciano EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el Clásico del Sur por la fecha 1 de la Liga 1 2026?

En la primera edición del Clásico del Sur del 2026, el equipo de Juan Reynoso recibe a Cienciano en el Monumental de la Unsa en la primera fecha de la Liga 1. Conoce todos los detalles de este partido.

Melgar y Cienciano jugarán en el Monumental de la Unsa. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Melgar y Cienciano jugarán en el Monumental de la Unsa. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Melgar vs Cienciano se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 31 de enero por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El partido entre el Dominó y el Papá se llevará a cabo en el Monumental de la Unsa, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max, canal que pasará todos los partidos de la primera división. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

El conjunto arequipeño, al mando de Juan Reynoso, quiere comenzar con pie derecho su aventura en esta nueva temporada. Para lograrlo, deberá vencer en su casa a Cienciano. El cuadro cusqueño concretó buenos fichajes para este 2026, por lo que no será sencillo pasarlo por encima. Duelo de candela.

PUEDES VER: Fixture de la Liga 1 2026: partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura y tabla de posiciones

lr.pe

Melgar vs Cienciano: ficha del partido

PartidoMelgar vs Cienciano
¿Cuándo?Sábado 31 de enero del 2026
¿A qué hora?6.00 p. m.
¿En qué canal?L1 Max
¿Dónde?Estadio Monumental de la Unsa

¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano?

En suelo peruano, el choque entre Melgar vs Cienciano por la primera jornada de la Liga 1 2026 iniciará a las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal juega Melgar vs Cienciano?

La señal encargada de transmitir el encuentro entre Melgar vs Cienciano por la primera fecha será L1 Max, canal que pasará todos los encuentros de la primera división de nuestro balompié.

¿Cómo ver Melgar vs Cienciano online?

Vía streaming podrá seguir el Melgar vs Cienciano por L1 Play. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Apuestas del Melgar vs Cienciano

  • Betsson: gana Melgar (1.62), empate (4.00), gana Cienciano (4.75)
  • Bet365: gana Melgar (1.62), empate (3.70), gana Cienciano (5.25)
  • Betano: gana Melgar (1.67), empate (4.15), gana Cienciano (5.30)
  • 1xBet: gana Melgar (1.62), empate (3.85), gana Cienciano (5.09)
  • Doradobet: gana Melgar (1.56), empate (3.80), gana Cienciano (5.00)

Árbitros del Melgar vs Cienciano

A continuación, conoce el cuarteto arbitral para el compromiso entre Melgar vs Cienciano por la Liga 1 2026.

  • Árbitro principal: Edwin Ordoñez
  • Asistente 1: Anderson Quispe
  • Asistente 2: Fredy Coronado
  • Cuarto árbitro: Junior Goyzueta
