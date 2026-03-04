Jean Ferrari sobre jugar con Brasil y Argentina en altura por Eliminatorias: "¿Qué sé pierde al llevar esos partidos a Juliaca?"
El directivo de la FPF expone su inusual estrategia para las próximas Eliminatorias con la selección peruana, buscando ventajas geográficas contra Argentina y Brasil.
Jean Ferrari sorprendió al revelar el plan que tiene con la selección peruana ante las potencias sudamericanas en las próximas Eliminatorias. El Director General de Fútbol de la FPF quiere aprovechar la geografía nacional para sacar ventaja contra Argentina y Brasil, ya que en Lima somos vulnerables por el poco fútbol mostrado en las últimas ediciones. Asimismo, comparó a Perú con Bolivia y Colombia.
No es un secreto que en las Clasificatorias, especialmente en Sudamérica, los equipos usan todas las armas posibles para entrar al Mundial. Por este motivo, fiel a su estilo, Ferrari encendió la polémica en el programa 'Modo Fútbol'. Brasil y Argentina siempre fueron una pesadilla en el Estadio Nacional.
¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Argentina y Brasil en las Eliminatorias?
Es casi imposible frenar a la vigente campeona mundial y derrotar a Brasil. Por este motivo, no es descabellada la idea de Jean Ferrari. "Me gustaría jugar en Cerro de Pasco, por ejemplo. "La idea es considerar cuatro estadios: el Nacional, el Monumental, Juliaca y Cusco. Si normalmente se juega contra Brasil y Argentina en Lima y se pierde, ¿Qué sé pierde al llevar esos partidos a Juliaca?", enfatizó el directivo de la FPF en el programa 'Modo Fútbol'.
¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el comentario de André Carrillo?
Días antes, en otro podcast, la 'Culebra' mostró su incomodidad por jugar en la altura. "Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, que yo no aguanto”. Asimismo, dudó de la ventaja: “Hoy en día creo que eso no influye mucho”, comentó el extremo peruano. Sin embargo, Jean Ferrari lo tomó con humor. “Se nota que lo dijo en tono cómico, porque ese es su estilo. André es divertido y muy profesional”, sentenció.