Luego de imponerse en la tanda de penales frente a 2 de Mayo y sellar su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, Sporting Cristal ya proyecta lo que será su próxima llave ante Carabobo. No obstante, más allá del celebrado pase a la siguiente ronda previa, el rendimiento del conjunto 'rimense' dejó sensaciones divididas. La falta de contundencia durante los 90 minutos del partido de vuelta con los paraguayos encendió las alarmas entre hinchas y analistas deportivos, quienes advierten que el equipo deberá mejorar su eficacia de cara al arco si pretende entrar a la fase de grupos del certamen más importante a nivel de clubes de América.

Por ello, Pedro García criticó fuertemente al delantero Felipe Vizeu por su constante falta de gol en los partidos más trascendentales que afronta el cuadro del Rímac. Además, resaltó las limitaciones que tiene el atacante brasileño y no dudó en dejar claro que los dirigidos por Paulo Autori tendrán que ir al mercado de fichajes para buscar un nuevo reemplazante.

¿Qué dijo Pedro García sobre el rendimiento de Felipe Vizeu en el partido de vuelta ante 2 de Mayo?

El comunicador se pronunció sobre el bajo rendimiento que ha evidenciado el ariete ‘bajopontino’ desde su llegada a Sporting Cristal y señaló que, cada vez que fue considerado en el once titular, no logró marcar diferencias ni asumir el protagonismo esperado en el frente de ataque. Asimismo, cuestionó su falta de contundencia en momentos clave y dejó entrever que el club debería replantear su continuidad de cara a los próximos desafíos de la temporada.

“La verdad que, Vizeu, no es por maletearlo, a mí no me gusta a alguien que esté en el suelo darle en el piso. Vizeu está jugando realmente mal, es inoperante, no existe, no te marca el pase, no tiene ni siquiera jugadas de gol. El drama de Vizeu es que no se pierden los goles porque no los tiene delante, porque no marca el pase, porque no tiene la lectura, no tiene el olfato de gol. En resumen, Vizeu no está a la altura de Cristal. No está a la altura del juego de Cristal”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Paulo Autori y su negativa de contratar a otro jugador extranjero

Tras las polémicas declaraciones del actual director técnico de Sporting Cristal, Pedro García aseguró que el entrenador brasileño se contradice y no se da cuenta de la necesidad de fichar a un futbolista foráneo que cumpla con el rol que no está cumpliendo el delantero de 28 años.

Me parece buenísimo, pero tú respaldas con acción. No lo respaldó porque lo sacó faltando media hora y lo puso a Irven Ávila en su lugar y luego a ninguno de los dos. Traer otro delantero podría ser recontra sano para todos, para el equipo, para descomprimir, para que haya gol. Vizeu jugará un poco más respaldado también cuando no tenga la obligatoriedad de hacer el gol. Traer un delantero más no es liquidar a Vizeu”, comentó.

Ante la falta de regularidad y confianza en sus capacidades, Eloy precisó que el atacante no tiene la capacidad de generar las ocasiones de gol necesarias y ser determinante en los últimos metros.

"Vizeu no encaja en Cristal, no encaja en la propuesta: muy de tener la pelota, ir al ataque, ser protagonista, de tener los laterales muy en campo contrario. Cristal es un equipo que va al ataque, y su ‘9’ no puede ser Vizeu", puntualizó.