'Chorri' Palacios no resistió la emoción y rompió en llanto tras la sufrida clasificación de Sporting Cristal por penales
El ídolo del conjunto rimense estuvo en las gradas del Miguel Grau del Callao apoyando a su equipo en la serie contra 2 de Mayo por la fase preliminar de Copa Libertadores.
Las emociones no faltaron en el Miguel Grau del Callao. Sporting Cristal sufrió ante 2 de Mayo y tuvo que esperar a la definición por penales para asegurar su boleto a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Luego de que el brasileño Cristiano da Silva anotara el penal de la clasificación, las cámaras de televisón captaron una emotiva postal del 'Chorri' Palacios.
Mientras los jugadores del conjunto rimense se encontraban celebrando en el campo de juego, el otrora '10' de la selección peruana se mostró muy emocionado por el triunfo del club de sus amores.
'Chorri' Palacios rompe en llanto tras clasificación de Sporting Cristal
El popular 'Chorri' estuvo presente en las gradas del Estadio Miguel Grau del Callao como un hincha más. Apenas se consumó la victoria de los dirgidos por Paulo Autuori, el ídolo rimense no resistió y de sus ojo brotaron lágrimas de felicidad.
Rival de Sporting Cristal en la próxima fase de Copa Libertadores
Sporting Cristal tendrá que afrontar una serie contra Carabobo de Venezuela por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En partido de ida se jugará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo en territorio llanero, mientras que la revancha será una semana después en Lima.
El millonario monto que ganó Sporting Cristal en Copa Libertadores
Con su victoria contra 2 de Mayo, Sporting Cristal se adjudicó un total de 600.000 dólares por clasificar a la fase 3 de la Conmebol Libertadores 2026.
Pase lo que pase en la llave contra Carabobo, los cerveceros tendrían otro ingreso porque, al menos, ya aseguraron un lugar en la fase de grupos de la Sudamericana; en ese sentido, si Cristal disputa esta competición, sumará 900.000 dólares por los tres partidos que afronte de local.