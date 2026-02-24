HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

'Chorri' Palacios no resistió la emoción y rompió en llanto tras la sufrida clasificación de Sporting Cristal por penales

El ídolo del conjunto rimense estuvo en las gradas del Miguel Grau del Callao apoyando a su equipo en la serie contra 2 de Mayo por la fase preliminar de Copa Libertadores.

Roberto Palacios brilló con las camisetas de Sporting Cristal y la selección peruana. Foto: composición LR/ESPN
Roberto Palacios brilló con las camisetas de Sporting Cristal y la selección peruana. Foto: composición LR/ESPN

Las emociones no faltaron en el Miguel Grau del Callao. Sporting Cristal sufrió ante 2 de Mayo y tuvo que esperar a la definición por penales para asegurar su boleto a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Luego de que el brasileño Cristiano da Silva anotara el penal de la clasificación, las cámaras de televisón captaron una emotiva postal del 'Chorri' Palacios.

Mientras los jugadores del conjunto rimense se encontraban celebrando en el campo de juego, el otrora '10' de la selección peruana se mostró muy emocionado por el triunfo del club de sus amores.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: 'Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares'

lr.pe

'Chorri' Palacios rompe en llanto tras clasificación de Sporting Cristal

El popular 'Chorri' estuvo presente en las gradas del Estadio Miguel Grau del Callao como un hincha más. Apenas se consumó la victoria de los dirgidos por Paulo Autuori, el ídolo rimense no resistió y de sus ojo brotaron lágrimas de felicidad.

Rival de Sporting Cristal en la próxima fase de Copa Libertadores

Sporting Cristal tendrá que afrontar una serie contra Carabobo de Venezuela por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En partido de ida se jugará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo en territorio llanero, mientras que la revancha será una semana después en Lima.

PUEDES VER: Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: 'Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante'

lr.pe

El millonario monto que ganó Sporting Cristal en Copa Libertadores

Con su victoria contra 2 de Mayo, Sporting Cristal se adjudicó un total de 600.000 dólares por clasificar a la fase 3 de la Conmebol Libertadores 2026.

Pase lo que pase en la llave contra Carabobo, los cerveceros tendrían otro ingreso porque, al menos, ya aseguraron un lugar en la fase de grupos de la Sudamericana; en ese sentido, si Cristal disputa esta competición, sumará 900.000 dólares por los tres partidos que afronte de local.

Notas relacionadas
DT de 2 de Mayo orgulloso de su equipo pese a ser eliminado por Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Nos vamos invictos"

DT de 2 de Mayo orgulloso de su equipo pese a ser eliminado por Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Nos vamos invictos"

LEER MÁS
Partidos de la Fase 2 de Copa Libertadores 2026: resultados y clasificados a la siguiente etapa

Partidos de la Fase 2 de Copa Libertadores 2026: resultados y clasificados a la siguiente etapa

LEER MÁS
Sporting Cristal y el millonario monto que aseguró tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal y el millonario monto que aseguró tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente ronda de Copa Libertadores! Rimenses derrotaron 5-4 a 2 de Mayo en penales

¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente ronda de Copa Libertadores! Rimenses derrotaron 5-4 a 2 de Mayo en penales

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo orgulloso de su equipo pese a ser eliminado por Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Nos vamos invictos"

DT de 2 de Mayo orgulloso de su equipo pese a ser eliminado por Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Nos vamos invictos"

LEER MÁS
Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: "Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

Ralentizar el progreso: la operación pictórica de Iosu Aramburu, por Leyla Aboudayeh

Liberan a exdirigente del Valle de Tambo sentenciado por hechos ocurridos en protestas contra Tía María

Deportes

DT de 2 de Mayo orgulloso de su equipo pese a ser eliminado por Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Nos vamos invictos"

Partidos de la Fase 2 de Copa Libertadores 2026: resultados y clasificados a la siguiente etapa

Sporting Cristal vs Carabobo: fecha y hora confirmada del partido por el pase a fase grupos de Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025