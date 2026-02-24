Sporting Cristal se enfrentará a Carabobo en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Movistar Deportes

Sporting Cristal sufrió, pero clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a 2 de Mayo en la tanda de penales. En los 90 minutos, el equipo de Paulo Autuori no pudo sacar diferencias. Sin embargo, la definición desde los doce pasos le dio el pase a la siguiente etapa y ahora tendrá que medirse con el conjunto venezolano Carabobo.

La clasificación celeste no solo representa un gran paso a nivel deportivo, sino también institucional. Esto, porque Cristal recibirá un millonario monto por avanzar a la fase 3 de la Libertadores.

El millonario monto que ganó Sporting Cristal por clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores

De acuerdo a las bases del campeonato internacional, Sporting Cristal ganó un total de 600.000 dólares por clasificar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores 2026.

Ahora bien, los celestes también tendrían otro ingreso porque, al menos, ya aseguraron un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En este sentido, si Cristal disputa este torneo, sumará 900.000 dólares por los tres partidos de local.

Premios de la Copa Libertadores 2026

Conoce cómo están distribuidos los premios que cada equipo recibe en la Copa Libertadores 2026. Es preciso indicar que, desde la fase de grupos, también se otorgará un premio de 330.000 dólares por mérito deportivo por cada partido ganado.