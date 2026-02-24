HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal y el millonario monto que aseguró tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto rimense no solo ingresará una exorbitante suma por eliminar a 2 de Mayo, sino también que sumará otro monto porque aseguró un lugar en la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal se enfrentará a Carabobo en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Movistar Deportes
Sporting Cristal sufrió, pero clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a 2 de Mayo en la tanda de penales. En los 90 minutos, el equipo de Paulo Autuori no pudo sacar diferencias. Sin embargo, la definición desde los doce pasos le dio el pase a la siguiente etapa y ahora tendrá que medirse con el conjunto venezolano Carabobo.

La clasificación celeste no solo representa un gran paso a nivel deportivo, sino también institucional. Esto, porque Cristal recibirá un millonario monto por avanzar a la fase 3 de la Libertadores.

El millonario monto que ganó Sporting Cristal por clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores

De acuerdo a las bases del campeonato internacional, Sporting Cristal ganó un total de 600.000 dólares por clasificar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores 2026.

Ahora bien, los celestes también tendrían otro ingreso porque, al menos, ya aseguraron un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En este sentido, si Cristal disputa este torneo, sumará 900.000 dólares por los tres partidos de local.

PUEDES VER: Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: El rendimiento no fue tan alto como esperaba

Premios de la Copa Libertadores 2026

Conoce cómo están distribuidos los premios que cada equipo recibe en la Copa Libertadores 2026. Es preciso indicar que, desde la fase de grupos, también se otorgará un premio de 330.000 dólares por mérito deportivo por cada partido ganado.

  • Fase 1: 400.000 dólares
  • Fase 2: 500.000 dólares
  • Fase 3: 600.000 dólares
  • Fase de grupos: 1 millón de dólares (por cada partido de local)
  • Octavos de final: 1 millón 250.000 dólares
  • Cuartos de final: 1 millón 700.000 dólares
  • Semifinal: 2 millones 300.000 dólares
  • Subcampeón: 7 millones de dólares
  • Campeón: 23 millones de dólares.
¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente ronda de Copa Libertadores! Rimenses derrotaron 5-4 a 2 de Mayo en penales

Alineaciones de Sporting Cristal vs 2 de Mayo: el once que alista Paulo Autuori para lograr la clasificación en Copa Libertadores

Prensa paraguaya confía en que 2 de Mayo dé el batacazo y elimine Sporting Cristal de la Copa Libertadores: "Otra gloriosa noche en Perú"

¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente ronda de Copa Libertadores! Rimenses derrotaron 5-4 a 2 de Mayo en penales

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, tras no clasificar al Mundial de Clubes: "Difícil competir con presupuestos de más de 5 millones de dólares"

