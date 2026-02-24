HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Gustavo Zevallos descarta fichaje de otro '9' en Sporting Cristal pese a las críticas a Felipe Vizeu: "Esto se arregla con goles"

El director deportivo defendió a Felipe Vizeu y descartó fichajes de un nuevo delantero, asegurando que el brasileño es un profesional capaz de revertir los cuestionamientos por la hinchada celeste.

Gustavo Zevallos respalda a Felipe Vizeu en Sporting Cristal. Foto: Lr/Bolavip
Gustavo Zevallos respalda a Felipe Vizeu en Sporting Cristal. Foto: Lr/Bolavip

Sporting Cristal rescató un empate en el Estadio Alberto Gallardo, tras remontar un 0-2 a 2-2 por la cuarta fecha de la Liga 1. Sin embargo, los hinchas se preocuparon por el pésimo primer tiempo planteado y la falta de gol de Felipe Vizeu. El '9' brasileño sigue sin convencer por su baja definición y los 'celestes' esperaban un goleador internacional. Sin embargo, Gustavo Zevallos salió a defender al delantero carioca.

El director deportivo analizó la situación actual del equipo y destacó la preparación del plantel para afrontar la exigente doble competencia que representa la Liga 1 y la Copa Libertadores. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de mantener un rendimiento óptimo en ambas competiciones y seguir confianza en el atacante Felipe Vizeu.

PUEDES VER: Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

lr.pe

¿Qué dijo Gustavo Zevallos sobre Felipe Vizeu en Sporting Cristal?

Zevallos descartó la posibilidad de fichar a un nuevo '9'. “No es un tema económico. Hay mucha gente que habla de Felipe y entiendo. El fin de semana sucedieron situaciones que a veces hace que la gente hable más, pero sabemos que es un profesional de un nivel como para Sporting Cristal. Esto se arregla con buenas actuaciones, con goles”, enfatizó Felipe Vizeu en Sporting Cristal.

Asimismo, analizó la serie contra 2 de Mayo. “Yo lo veo siempre con optimismo. Soy una persona que siempre mira las cosas de manera positiva, siempre me gusta ver el lado bueno de las cosas. Hay cosas siempre por mejorar, pero siempre lo primero es mirar lo bueno y creo que en el club y en el equipo hay muchas cosas positivas como para estar pensando en clasificar”, sentenció el directivo 'celeste'.

PUEDES VER: Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

lr.pe

Alineaciones del Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

PUEDES VER: Miguel Trauco estaría cerca de llegar a ADT tras su salida de Alianza Lima: “Solo falta cerrar el número”

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (12/02)
