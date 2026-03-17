Barcelona y Newcastle se enfrentan por el pase a cuartos de final en Champions League. Foto: LaLiga/Premier League/composición LR

Barcelona y Newcastle se enfrentan por el pase a cuartos de final en Champions League. Foto: LaLiga/Premier League/composición LR

Los culés buscarán la clasificación luego de empatar 1-1 en el partido de ida en tierras inglesas. Este miércoles 18 de marzo, Barcelona vs Newcastle se enfrentan en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League. Luego de haber logrado un valioso empate en los últimos minutos, los dirigidos por Hansi Flick tendrán el beneficio de jugar como locales para tentar su pase a la siguiente etapa del torneo.

Por el lado de Newcastle, buscarán dar la sorpresa en su visita a España. El conjunto inglés no supo aprovechar las oportunidades de gol que tuvo en el primer partido y ahora deberá hacer un partido inteligente si quiere lograr la clasificación a cuartos de final.

Alineación probable del Barcelona

Andreas Christensen, Alejandro Balde, Jules Koundé y Frankie de Jong son los futbolistas lesionados que no formarán parte de la nómina de convocados para este cotejo. El técnico alemán, Hansi Flick, realizará variantes en el once inicial para enfrentar al conjunto inglés.

Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferrán Torres.

Alineación probable de Newcastle

Por el lado de Newcastle, el entrenador Eddie Howe haría algunos cambios para el partido de vuelta ante Barcelona. A diferencia del partido de ida, Jacob Ramsey, Anthony Elanga y William Osula no jugarían desde el arranque. En su lugar estarían Alex Murphy, Nick Woltemade y Anthony Gordon, quienes tuvieron minutos en el primer duelo.

Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Sandro Tonalli, Joelinton, Alex Murphy; Nick Woltemade, Harvey Barnes y Anthony Gordon.

¿Cuándo juegan Barcelona - Newcastle United?

El partido de vuelta entre españoles e ingleses tendrá lugar este miércoles 18 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana).